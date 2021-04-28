مع انتصاف شهر رمضان المبارك وقرب انتهاء هذا الشهر الفضيل المحمَل بالبركات والاعمال الصالحة، يتمنى كل منا أن يكون قام بواجباته كاملة لجهة الصيام والعبادات والتقرب من الله تعالى، سائلين المولى أن يعيده علينا بالصحة والعافية.

كما نسأل أنفسنا ما إذا كنا اتبعنا عادات صحية خلال الصيام في رمضان، أم أننا قمنا بتلك الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الكثير من الصائمين خلال الشهر المبارك ما يعود بنتائج سلبية على صحتهم وحياتهم.

فما دوت الخليج هذه الاخطاء التي يقترفها أكثر الصائمين في رمضان؟ في موضوعنا اليوم، نلقي الضوء عليها كي يتمكن الجميع من تفاديها أو التقليل منها قدر الامكان لبقية شهر رمضان.

9 اخطاء شائعة يرتكبها الصائمون في شهر رمضان

تحدث هذه الاخطاء بشكل خاص بين فترتي السحور وما بعد الافطار، وبالتالي فإن لها علاقة وطيدة بنمط الحياة الغذائي والصحي.

والاخطاء الشائعة التي يمارسها معظم الصائمون في وجبة السحور كما أوردها موقع جريدة "القبس" الكويتية نقلاً عن موقع "ويب طب" دوت الخليج التالية:

شرب الماء بكثرة: لاعتقاده بأن شرب الماء بكميات كبيرة يمكن أن يقلل من شعوره بالعطش خلال النهار.

لكن ما سوف نجنيه فقط من هذا الفعل هو تكرار دخول الحمام بسبب إدرار البول، لهذا ينصح الخبراء بضرورة تقسيم كميات الماء الكافية بين وجبتي الافطار والسحور، وتناول بين 1 – 2 ليتر لتفادي الجفاف.

تناول الاطعمة المالحة والمنبهات: نهرع لتناول الاطعمة المالحة والمنبهات من شاي وقهوة لتعزيز النشاط الذي يتلاشى بعض الشيء خلال الصيام.

لكن هذه الاصناف تزيد من إدرار البول وفقدان الكثير من الاملاح المعدنية الضرورية من الجسم والشعور بالعطش في اليوم التالي.

تناول الاطعمة الدسمة والسكريات: لمنع الشعور بالجوع، يتهافت الصائمون على تناول الاطعمة الدسمة والحلويات على وجبة السحور، التي تثقل المعدة وتسبب العطش عوضاً عن ملأ المعدة.

لهذا ينصح بالاكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة التي تحتوي على كمية كبيرة من الالياف التي تعزز الشبع خلال النهار عوضاً عن هذه الاصناف الضارة.

تفويت وجبة السحور: كما يخطئ العديد في إهمال وجبة الفطور الصباحية المعتادة، فإنهم يخطئون مجدداً في تفويت وجبة السحور وعدم تناولها يومياً.

ولضمان صيام آمن وصحي، يفضل تناول وجبة السحور بانتظام والتي تحوي اطعمة غنية بالالياف الغذائية والبروتينات.

ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الصائمون على وجبة الافطار:

شرب الماء البارد: التي يقبل عليها الصائمون لإرواء عطشهم، لكنها تتسبب في المقابل بمشاكل في الهضم. تناول اطعمة دهنية: مثل الاطعمة المقلية والاطعمة الدسمة التي تسبب عسر الهضم والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي. ويفضل كسر الصيام بتناول مشتقات السكريات البسيطة مثل التمر الغني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تتطلب عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي لرفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة. تناول الطعام بكميات كبيرة: يعمد معظم الصائمون لتناول الطعام مرة واحدة وبكميات كبيرة على وجبة الافطار، ما يصيبهم بمشاكل هضمية وثقل المعدة بعدها. ويفضل تقسيم وجبة الافطار على عدة وجبات، منها وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور. تناول الحلويات بكثرة: يرتبط شهر رمضان بالحلويات الشهية التي يتهافت الصائمون على تناولها يومياً دون حساب للسعرات الحرارية والسكريات، ما يسبب لهم تراكم الدهون الاصابة بالسمنة لاحقاً. اهمال ممارسة الرياضة: كما أنها ضرورية ومهمة في كافة اوقات السنة، فإن للرياضة دور بارز وأساسي خلال شهر رمضان ولا ينبغي إهمالها. كون الرياضة في رمضان تعزز طاقة ونشاط الجسم وتساعد على تجنب السمنة وزيادة الوزن والحفاظ على صحة وسلامة كافة أعضاء الجسم.

وأفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.