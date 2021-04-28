طولي شعرك في يومين فقط بمكونات طبيعي سهلة ورخيصة ومتاحة في كل منزل

تبحث النساء منذ القدم عن أسرع الطرق في تطويل الشعر، حيث أن الشعر الطويل هو تاج المرأة ، ويمكن استخدام بعض الزيوت والخلطات المنزلية الصنع في في تطويل الشعر، ومن الأفضل اتباع روتين متكامل حيث النظام الغذائي المتوازن ومعالجة أسباب تساقط الشعر وهناك العديد من الأسباب ولذلك فالأمر يحتاج إلى استشارة طبيب مختص وذلك حتى تُؤتي الوصفات والزيوت النتيجة المرغوبة.

طولي شعرك في يومين فقط

تعتمد النساء على الوصفات والزيوت الأساسية في عمل خلطات للشعر، لمعالجة مشاكله مثل السقوط أو التقصف أوالهيشان وغيرها الكثير، اذا أردتِ أن تتعرفي على أفضل هذه الطرق والوصفات تابعي:

من الطرق الحديثة في تطويل الشعر، حيث يتم تدليك فروة الرأس بزيت من الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر أو زيت الروزماري وذلك بعد أن يتم تخفيفه بزيوت ناقلة مثل زيت بذور العنب أو زيت الجوجوبا ، ثم يتم قلب الشعر رأساً على عقب مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين لا أكثر، ويجب بعدها غسل الشعر جيداً بالشامبو لإزالة جميع بقايا الزيت حتى لا يقوم بتأثير عكسي مثل انسداد بصيلات الشعر ، تقوم هذه الزيوت بزيادة الدورة الدموية لفروة الرأس مما يُحفز نمو الشعر ، ويتم التكرار يومياً لمدة أسبوع ، وتعمل الطريقة على تطويل الشعر من 1:2 بوصة في يوم واحد ، ويجب الحذر حيث أن هذه الطريقة لا تتناسب مع مرضى الضغط أو القلب.

من الوصفات التي تساعد على معالجة مشاكل الشعر والمساعدة على تطويله ، حيث يتم خلط الأرز مع الماء في وعاء جيداً ويتم تغطية الوعاء لمدة 24 ساعة، ثم يتم تصفية الأرز وأخذ الماء المستخلص منه وعمل حمام للشعر بهذا الماء ويترك على الشعر لمده نصف ساعة ثم يُغسل الشعر جيداً ، وبعد تكرار هذه الوصفة ستلاحظين فرقاً كبيراً في شعرك.