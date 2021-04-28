أسرار الفازلين لإزالة شعر العانة بدون ألم وطريقة تحضير الوصفة بأسهل طريقة

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة ساحرة، فهوة مادة ذات ترشيح ثلاثي، مما يجعلها تخلو تمامًا من أي شائبة، ويكون استخدامها آمن ففي السنوات الماضية تم إدراجه في الكثير من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، وتوجد طرق عدة لاستخدامها، ومن أبرزها بهدف إزالة شعر العانة، وفي السطور التالية سوف نذكر لك تلك الطريقة.الفازلين لإزالة شعر العانة
لا مانع من استخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والإبطين والساقين، وأي منطقة أخرى، فأغلب النساء ما يستخدمن تلك الطريقة لإزالة الشعر الزائد في الجسم بأكمله، وإليكِ طريقة تحضير تلك الوصفة، وإليكم المكونات.
- ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الحمص المطحون والمجفف.
- نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من مطحون الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.
إن طريقة تحضير تلك الوصفة ليس بالأمر الجلل فتتم من خلال خلط كافة المكونات المذكورة أعلاه ما عدا الفازلين في إناء مع التأكد من أنها قد صارت عجينة سمية وناعمة، بعد ذلك يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من الفازلين مع الاستمرار في خلطها مع المكونات السابقة في الإناء.طريقة الاستخدام
يجدُر بكِ معرفة طريقة استخدام وصفة الفازلين إزالة الشعر أولًا كي تحصلي على النتيجة المرغوب فيها، وقد قمنا بتلخيصها في النقاط التالية:-
- وضع المعجون على المكان الذي ترغبين أن تزيلي الشعر الزائد فيه.
- ترك المعجون حتى يجف امامًا، وفالعادة يستغرق هذا الأمر حوالي من خمس دقائق حتى عشر دقائق.
- بعد التأكد من جفاف المعجون، يفضل إزالته عكس اتجاه نمو شعرك.
- غسل الجلد جيدًا بالماء الدافئ.
- يمكنك تكرار تلك الطريقة بشكل مستمر، إذ أنه سوف يوفر عليكِ تكاليف صالونات التجميل، كما أنها من الوصفات موفرة جدًا.
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وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة ساحرة، فهوة مادة ذات ترشيح ثلاثي، مما يجعلها تخلو تمامًا من أي شائبة، ويكون استخدامها آمن ففي السنوات الماضية تم إدراجه في الكثير من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، وتوجد طرق عدة لاستخدامها، ومن أبرزها بهدف إزالة شعر العانة، وفي السطور التالية سوف نذكر لك تلك الطريقة.الفازلين لإزالة شعر العانة
لا مانع من استخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة والإبطين والساقين، وأي منطقة أخرى، فأغلب النساء ما يستخدمن تلك الطريقة لإزالة الشعر الزائد في الجسم بأكمله، وإليكِ طريقة تحضير تلك الوصفة، وإليكم المكونات.
- ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الحمص المطحون والمجفف.
- نصف ملعقة كبيرة من مطحون الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من مطحون الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.
إن طريقة تحضير تلك الوصفة ليس بالأمر الجلل فتتم من خلال خلط كافة المكونات المذكورة أعلاه ما عدا الفازلين في إناء مع التأكد من أنها قد صارت عجينة سمية وناعمة، بعد ذلك يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من الفازلين مع الاستمرار في خلطها مع المكونات السابقة في الإناء.طريقة الاستخدام
يجدُر بكِ معرفة طريقة استخدام وصفة الفازلين إزالة الشعر أولًا كي تحصلي على النتيجة المرغوب فيها، وقد قمنا بتلخيصها في النقاط التالية:-
- وضع المعجون على المكان الذي ترغبين أن تزيلي الشعر الزائد فيه.
- ترك المعجون حتى يجف امامًا، وفالعادة يستغرق هذا الأمر حوالي من خمس دقائق حتى عشر دقائق.
- بعد التأكد من جفاف المعجون، يفضل إزالته عكس اتجاه نمو شعرك.
- غسل الجلد جيدًا بالماء الدافئ.
- يمكنك تكرار تلك الطريقة بشكل مستمر، إذ أنه سوف يوفر عليكِ تكاليف صالونات التجميل، كما أنها من الوصفات موفرة جدًا.
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