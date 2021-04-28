أروع وصفات لتبيض اليدين في المنزل في وقت قصير

كثير منا يبحث عن وصفات لتبيض اليدين نتيجة لحمايتها من بعض الأضرار التي تصيب اليدين مثل أشعة الشمس، أو تعرضها لمواد غير صحية تؤثر عليها بشكل سلبي أو تع ض اليدين للتقشير أو أشياء من هذا القبيل ، لذلك لابد من استخدام بعض الوصفات الهامة التي تساعد على حماية اليدين بشكل إيجابي.

وصفات لتبيض اليدين

تلجأ كثير من النساء إلى استخدام أنواع الكريمات والزيوت الكيماوية لتنعيم وتبيض اليدين، ولكنها قد تسبب بعض الأضرار السلبية على اليدين، لذلك ننصح باتباع أفضل الوصفات الطبيعية لتبيض اليدين،ولهذا سنقوم بعرض أهم الوصفات ومنها:

نقوم بخلط ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة من زيت اللوز ونقلهم جيدًا.

ضعي هذا الخليط على اليدين واتركيه نصف ساعة، ثوَم بعد ذلك اغسلي يديكي بالماء، وستلاحظين الاختلاف قبل وبعد استخدام الوصفة.

للحصول على نتيجة مستمرة يرجى اتباع هذه الوصفة يوميًا، وذلك يساعد على حماية اليدين بصفة مستمرة.

لابد من استخدام كريم مقشر بعد استخدام تلك الوصفة، وهي تعمل على تقشير الجلد الميت.

يعطي اللوز لليدين ملمس ناعم ورائع، كما يعمل على ترطيب اليدين، إما عن عصير الليمون فهو يستخدم كمادة قلوية تساعد على إضعاف الجلد الميت مما يسهل على مريم التقشير إزالة هذا الجلد.

يمكن استخدام ماء الورد بالإضافة إلى العسل ونضعهم على النار حتى يسخنوا قليلًا، كما يمكن إضافة ملعقة خل صغيرة على خليط العسل وماء الورد والجلسرين ثم نخلطهم جيد جدًا.

نضع هذا الخليط على النار حتى يدفئ قليلًا، ثم نضع هذا المسك على اليدين كمسك لتبيض اليدين، ولابد من لبس كيس بلاستيك في اليدين.

تترك هذه الوصفة على اليدين لمدة ساعتين أو أكثر حتى تحصلي على وصفة لتبييض اليدين

استخدام مادة الجلسرين بعد هذه الوصفة تزيد من نعومة اليدين أيضًا.

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