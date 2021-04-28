طريقة الغريبة الناعمة اللي بتدوب في الفم بمكونات مظبوطة بالكوب

تعتبر الغريبة الناعمة اللي بتدوب في الفم من أكثر حلويات العيد عشقاً لدينا جميعاً، فهى حقاً تعتبر الحلوى التي لم يختلف عليها اثنين في جمال طعمها ورقة شكلها مزينة بالمكسرات أو كرات الملبس الصغير.
ونحن الآن في منتصف شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات حيث أن بعد حوالي أسبوعين نحتفل بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالفرحة والسعادة، وأن من عادتنا في تلك المناسبة السعيدة تناول حلويات العيد من كحك ناعم ولطريقة عمله أضغط هنا وسوف تحصل على المقادير المظبوطة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات، ولوكنت من عشاق الكحك بالعجوة فنحن قد قدمنا طريقته في مقالة سابقة طريقة كحك العجوة المعمول أضغط هنا لمعرفة الطريقة ولا ننسى أيضاً طريقة عمل البسكويت بالنشادر سادة وبالكاكاو أضغط هنا لمعرفة الطريقة، وكل تلك الحلويات تقدم مع الغريبة الناعمة ذات المذاق السحري الذي يذوب في الفم.مكونات الغريبة الناعمة بالكوب
- كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.
- كوب من السمنة نصف فلاحي ونصف أي نوع آخر.
- كوب إلا ربع الكوب من السكر البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- بياض بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.
- مكسرات للتزيين.
- كرات ملبس للتزيين.
- ينخل الدقيق الأبيض ويضاف له الملح ويترك جانباً.
- في العجان الكهربائي أو مضرب البيض تخفق السمنة حتى يصبح لونها أبيض تماماً.
- يضاف السكر للسمنة المخفوقة ونستمر في الخفق حتى الحصول على قوام ناعم.
- يضاف بياض البيض والفانيليا للخليط مع استمرار الخفق حتى الحصول على قوام كريمي كثيف.
- يضاف الدقيق تدريجياً مع الخفق على سرعة منخفضة حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- تكبس العجينة باليد حتى الحصول على عجينة متجانسة القوام.
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تعتبر الغريبة الناعمة اللي بتدوب في الفم من أكثر حلويات العيد عشقاً لدينا جميعاً، فهى حقاً تعتبر الحلوى التي لم يختلف عليها اثنين في جمال طعمها ورقة شكلها مزينة بالمكسرات أو كرات الملبس الصغير.
ونحن الآن في منتصف شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات حيث أن بعد حوالي أسبوعين نحتفل بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالفرحة والسعادة، وأن من عادتنا في تلك المناسبة السعيدة تناول حلويات العيد من كحك ناعم ولطريقة عمله أضغط هنا وسوف تحصل على المقادير المظبوطة لعمل الكحك بالملبن والمكسرات، ولوكنت من عشاق الكحك بالعجوة فنحن قد قدمنا طريقته في مقالة سابقة طريقة كحك العجوة المعمول أضغط هنا لمعرفة الطريقة ولا ننسى أيضاً طريقة عمل البسكويت بالنشادر سادة وبالكاكاو أضغط هنا لمعرفة الطريقة، وكل تلك الحلويات تقدم مع الغريبة الناعمة ذات المذاق السحري الذي يذوب في الفم.مكونات الغريبة الناعمة بالكوب
- كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.
- كوب من السمنة نصف فلاحي ونصف أي نوع آخر.
- كوب إلا ربع الكوب من السكر البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- بياض بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.
- مكسرات للتزيين.
- كرات ملبس للتزيين.
- ينخل الدقيق الأبيض ويضاف له الملح ويترك جانباً.
- في العجان الكهربائي أو مضرب البيض تخفق السمنة حتى يصبح لونها أبيض تماماً.
- يضاف السكر للسمنة المخفوقة ونستمر في الخفق حتى الحصول على قوام ناعم.
- يضاف بياض البيض والفانيليا للخليط مع استمرار الخفق حتى الحصول على قوام كريمي كثيف.
- يضاف الدقيق تدريجياً مع الخفق على سرعة منخفضة حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- تكبس العجينة باليد حتى الحصول على عجينة متجانسة القوام.
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