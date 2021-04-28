طريقة عمل كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد

كريم النعناع والنشا ، من الكريمات الطبيعي التي تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف، ويتميز برائحته الجميلة التي تشعرك بالانتعاش عند وضعه على بشرتك، وهو من الكريمات القوية التي تساعد على امتصاص الدهون بطريقة فعالة، فهو ينعم ويغذي ويلطف البشرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يدخل النعناع في مستحضرات العناية بالبشرة، لأنه يمتلك خصائص جمالية عديدة تمنح البشرة النعومة والترطيب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النعناع والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة فائقة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم النعناع والنشا العجيب

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النعومة والإشراق وهى كما يلي:-

طبق كبير من أوراق النعناع. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت النعناع. ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بوضع وعاء صغير على النار ونضعه به كوب من الماء، ثم نضيف أوراق النعناع ونتركها تغلي على نار هادئة.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع مغلي أوراق النعناع وماء الورد ونخفقهم جيداً.

بعد ذلك نضع الزبادي والنشا وزيت جوز الهند، وزيت النعناع ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بتفريغ الكريم في برطمان صغير ونغلقه جيداً ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

نقوم بوضع الكريم على البشرة في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النعناع للبشرة

يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة وتزيد من تألقها وجمالها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-