طريقة عمل كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد

- 1/2
- 2/2
كريم النعناع والنشا ، من الكريمات الطبيعي التي تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف، ويتميز برائحته الجميلة التي تشعرك بالانتعاش عند وضعه على بشرتك، وهو من الكريمات القوية التي تساعد على امتصاص الدهون بطريقة فعالة، فهو ينعم ويغذي ويلطف البشرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يدخل النعناع في مستحضرات العناية بالبشرة، لأنه يمتلك خصائص جمالية عديدة تمنح البشرة النعومة والترطيب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النعناع والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة فائقة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات كريم النعناع والنشا العجيب
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النعومة والإشراق وهى كما يلي:-
- طبق كبير من أوراق النعناع.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت النعناع.
- ملعقة من الزبادي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع وعاء صغير على النار ونضعه به كوب من الماء، ثم نضيف أوراق النعناع ونتركها تغلي على نار هادئة.
- بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع مغلي أوراق النعناع وماء الورد ونخفقهم جيداً.
- بعد ذلك نضع الزبادي والنشا وزيت جوز الهند، وزيت النعناع ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.
- نقوم بتفريغ الكريم في برطمان صغير ونغلقه جيداً ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- نقوم بوضع الكريم على البشرة في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم النعناع للبشرة
يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة وتزيد من تألقها وجمالها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يعمل على تهدئة البشرة ويقلل من الاحمرار والتهابات.
- يجعل البشرة صافية وخالية من البثور والرؤوس السوداء المزعجة.
- يقلل من لمعان البشرة الدهنية ويزيل أثار حب الشباب.
- ينظف البشرة ويغلق المسام التي تتراكم به الأوساخ والدهون.
- يغذي البشرة ويعطيها الترطيب ويحميها من أشعة الشمس الحارقة.
- يساعد على تجديد خلايا البشرة ويجعلها أكثر إشراقاً وبريقاً.
- يحارب علامات تقدم العمر ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه.
الوسوم
كريم النعناع والنشا ، من الكريمات الطبيعي التي تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف، ويتميز برائحته الجميلة التي تشعرك بالانتعاش عند وضعه على بشرتك، وهو من الكريمات القوية التي تساعد على امتصاص الدهون بطريقة فعالة، فهو ينعم ويغذي ويلطف البشرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يدخل النعناع في مستحضرات العناية بالبشرة، لأنه يمتلك خصائص جمالية عديدة تمنح البشرة النعومة والترطيب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النعناع والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة فائقة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات كريم النعناع والنشا العجيب
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النعومة والإشراق وهى كما يلي:-
- طبق كبير من أوراق النعناع.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت النعناع.
- ملعقة من الزبادي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بوضع وعاء صغير على النار ونضعه به كوب من الماء، ثم نضيف أوراق النعناع ونتركها تغلي على نار هادئة.
- بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع مغلي أوراق النعناع وماء الورد ونخفقهم جيداً.
- بعد ذلك نضع الزبادي والنشا وزيت جوز الهند، وزيت النعناع ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.
- نقوم بتفريغ الكريم في برطمان صغير ونغلقه جيداً ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- نقوم بوضع الكريم على البشرة في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم النعناع للبشرة
يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة وتزيد من تألقها وجمالها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يعمل على تهدئة البشرة ويقلل من الاحمرار والتهابات.
- يجعل البشرة صافية وخالية من البثور والرؤوس السوداء المزعجة.
- يقلل من لمعان البشرة الدهنية ويزيل أثار حب الشباب.
- ينظف البشرة ويغلق المسام التي تتراكم به الأوساخ والدهون.
- يغذي البشرة ويعطيها الترطيب ويحميها من أشعة الشمس الحارقة.
- يساعد على تجديد خلايا البشرة ويجعلها أكثر إشراقاً وبريقاً.
- يحارب علامات تقدم العمر ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النعناع والنشا العجيب لبشرة مشرقة وخالية من التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.