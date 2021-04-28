طريقة عمل كعك العيد 2021 بالخطوات بطريقة سهلة ومقادير بسيطة

طريقة عمل كعك العيد 2021 كحك العيد والبحث السنوي عن الطريقة الأنجح والألذ في تحضيره، حيث تتساءل الكثير من النساء عن طريقة تحضير كحك العيد، لأن شهر رمضان الكريم يمر سريعًا ويتبقى أيامًا قليلة على عيد الفطر المبارك، ولهذا السبب تقوم السيدات بالبحث عن طريقة تحضير كحك العيد بطريقة سهلة ومقادير بسيطة سوف نذكرها لكم في هذا المقال.

طريقة عمل كعك العيد 2021

يقترب عيد الفطر المبارك ويرتفع البحث عبر الإنترنت عن طرق تحضير حلويات العيد مثل، الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغريبة، بعد البحث الكثير عن حلويات رمضان مثل الكنافة النابلسية والقطايف وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة تحضير كحك العيد بطريقة بسيطة.

المقادير كحك العيد



ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الحبهان، والكبة الصيني.

كيلو جرام من الطحين.

خمسون جرام من السميد.

خمسون جرام من السكر.

عشرون جرام من البيكنج بودر.

عشرة جرام من ريحة الكحك.

عشرون جرام من الملح.

مائة جرام من عسل الجلوكوز.

مقدار من العسل الأبيض.

خمسون جرام من السمن.

مائتان مليلتر من الحليب.

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضيف إليه كل من، الطحين والقرفة والحبهان والقرنفل، والكبة الصيني، وأيضًا خمسون جرام من السكر وعشرة جرام من ريحة الكحك وعشرون جرام من البيكنج بودر وعشرون جرام من الملح.

عند تفعيل العجان لكي يتم مزج كافة المقادير مع بعضهما البعض، نقوم بإضافة خمسون جرام من السمن المذاب، وبعد ذلك نفعل العجان مرة ثانية حتى يتم المزج الجيد للسمن مع الدقيق وكافة المقادير الأخرى.

نضيف إلى العجين مائتان مليلتر من الحليب واحدة واحدة إلى المكونات.

طريقة تحضير الملبن

ربع لتر من الماء المغلي، وربع كيلو سكر نقوم بتركها على النار إلى أن يذوبوا وبعد ذلك نضيف عسل الجلوكوز.

طريقة تحضير العجمية

نحضر إناء ونضعه على النار، ونضيف إليه مائتان وخمس وعشرون جرامًا من العسل الأبيض، خمسون جرامًا من السمن.

في ختام هذا المقال ذكرنا لكم طريقة تحضير كحك العيد بطريقة سهلة ومقادير بسيطة، وأيضًا طريقة عمل الملبن والعجمية، وتستطيع معرفة حلويات رمضان نتمنى أن ينال إعجابكم وأن نكون تحدثنا عن كل شيء متعلق بهذا الموضوع.

مظاهر العيد وكحك العيد

يعتبر تحضير كعك العيد من المظاهر المهمة في العيد حيث انه من المعجنات التي تعد في رمضان استبشارا بقدوم العيد، فيقوم الجميع بعمل كحك العيد و البيتي فور و البسكويت والغريبة، فيعد الكحك والبسكويت من مظاهر العيد مثله مثل ملابس العيد وتكبيرات العيد والزينة نود أن نخبركم كل عام وأنتم بخير وأعاده الله عليكم باليمن والبركات.