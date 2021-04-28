طريقة عمل كريم الموز السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أسبوع

يعد كريم الموز السحري ، من الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وتخفي عيوبها، وهو من الكريمات الفعالة التي تساعد على منح الوجه النعومة والتفتيح الكامل، وتزيد من لمعانها ويساهم في تنشيط الدورة الدموية ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه ويغذي البشرة ويحافظ عليها، فهو من الكريمات السحرية التي تعطي الوجه بياض مثل الثلج من أول استخدام، ويحتوي على العديد من الفوائد الطبيعية التي تخص البشرة والجسم، ويدخل الموز في العديد من المسكات والوصفات الطبيعة التي تحمي الوجه من عوامل الجو الضارة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم الموز السحري لتفتيح البشرة وشد التجاعيد في أسبوع بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية بالمنزل.

مكونات كريم الموز السحري

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 حبة كبيرة من الموز. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتين من زيت جوز الهند. ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الموز السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات مع بعضها وخلطها جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نحضر علبة فارغة ونقوم بتفريغ الخليط داخلها ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم بوضع الكريم مرة واحدة قبل النوم ونتركه لمدة ساعة على الوجه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الكريم بحركة دائرية حتى نزيل الجلد الميت والأوساخ.

نغسل الوجه بالماء البارد وبعدها ندهن الوجه بزيت جوز الهند حتى نحصل على نتائج مضمونة.

فوائد كريم الموز للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من الفوائد سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-