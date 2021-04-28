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البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السهلة سريعة التحضير، وهي من الوجبات التي لها طعم لذيذ وشهية، ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة عمله من مكان لآخر، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تعمل البطاطس على ضبط مستوى ضغط الدم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
تحتوي البطاطس المحشية باللحم المفروم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- ١٠ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- نقوم بتقشير البطاطس وتقسيمها الي نصفين لو كبيرة ونقورها ونحتفظ بقلب البطاطس لكى نستخدمة في الخطوات القادمة.
- نقوم بتشويح البطاطس في الزيت وتخرجه من المقلاة ونتركه جانباً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضع به البصل ونقلب حتى تزيل.
- نضيف بعد ذلك اللحمة ونقلب جيداً ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح والقرفة ونقلب جيداً.
- تحضير مقلاة أخر ونضع به ملعقة من الزيت ونشوح فيها الثوم ونضيف إليه الكزبرة والصلصة وعصير الطماطم ونتركه يغلي ربع ساعة.
- ثم نقوم بتحضير صينية ونضع بها قلب البطاطس ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نقوم بحشو البطاطس باللحمة المفرومة ونرصها في الصينية ونضع عليها الصلصة وتدخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج لمدة ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب الأرز والخبر والمقبلات بالهنا والشفا.
فوائد البطاطس
هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهي كالتالي:-
- تحتوي البطاطس علي بعض العناصر المفيدة منها الحديد والكالسيوم الذي يساعد في حماية العظام وتعزيز صحته.
- تحتوي البطاطس على مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستوى الجذور الحرة التي تساهم في رفع خطر الإصابة السرطانية.
- تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يساهم في الجينات الوراثية.
- تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتعمل على فقدان الوزن الزائد.
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البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السهلة سريعة التحضير، وهي من الوجبات التي لها طعم لذيذ وشهية، ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة عمله من مكان لآخر، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تعمل البطاطس على ضبط مستوى ضغط الدم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
تحتوي البطاطس المحشية باللحم المفروم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- ١٠ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- نقوم بتقشير البطاطس وتقسيمها الي نصفين لو كبيرة ونقورها ونحتفظ بقلب البطاطس لكى نستخدمة في الخطوات القادمة.
- نقوم بتشويح البطاطس في الزيت وتخرجه من المقلاة ونتركه جانباً.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضع به البصل ونقلب حتى تزيل.
- نضيف بعد ذلك اللحمة ونقلب جيداً ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح والقرفة ونقلب جيداً.
- تحضير مقلاة أخر ونضع به ملعقة من الزيت ونشوح فيها الثوم ونضيف إليه الكزبرة والصلصة وعصير الطماطم ونتركه يغلي ربع ساعة.
- ثم نقوم بتحضير صينية ونضع بها قلب البطاطس ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نقوم بحشو البطاطس باللحمة المفرومة ونرصها في الصينية ونضع عليها الصلصة وتدخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج لمدة ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب الأرز والخبر والمقبلات بالهنا والشفا.
فوائد البطاطس
هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهي كالتالي:-
- تحتوي البطاطس علي بعض العناصر المفيدة منها الحديد والكالسيوم الذي يساعد في حماية العظام وتعزيز صحته.
- تحتوي البطاطس على مضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستوى الجذور الحرة التي تساهم في رفع خطر الإصابة السرطانية.
- تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يساهم في الجينات الوراثية.
- تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتعمل على فقدان الوزن الزائد.
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