طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذ في المنزل زي المحلات

بسكويت النشادر بالبرتقال ، يعتبر من المخبوزات الهشة اللذيذة التي يحبها الكثير، ويتم تقديمها في الأفراح والمناسبات والأعياد، ويقبل عليه الناس كثيراً في الأعياد والمناسبات، وهو من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو اللبن، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذ في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

يحتوي بسكويت النشادر بالبرتقال على بعض المكونات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة شهية وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق المخبوزات.

٦ حبات كبيرة من البيض.

كوب من عصير البرتقال.

٢ كوب من السكر.

كوب ونصف من الزيت أو الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة وربع صغيرة من النشادر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر بالبرتقال فى المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير إناء ونضعه على نار هادئة ونضع بها الزبدة حتى تسيح ثم نضعها في وعاء الخلاط ونضع عليها السكر ونخلط المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك البيض واحدة تلو الأخرى ونخلط حتى يصبح الخليط كريمي، ثم نضيف الفانيليا ونقلب المكونات جيداً. تحضير طبق عميق ونضع به عصير البرتقال والنشادر ونقلب حتى تذوب النشادر جيداً. نقوم بتحضير العجانة ونضع فيها الخليط الزبدة والسكر السابق ونضيف إليه الدقيق بالتدريج والعصير ونعجن جيداً، حتى الحصول على عجينة متماسكة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن. نقوم بتشكيل البسكويت باستخدام المفرمة أو أقماع أو كيس الحلواني وتشكيله حسب الرغبة ونضعه في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ونرص جيداً. ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي بالهنا والشفا.

سر نجاح البسكويت في المنزل

لازم أن يكون السكر ناعم وخالي من الكلاكيع ونقوم بنخله قبل استخدامه، ويجب استخدام زبدة بدل من السمنة لأن الزبدة بها نسبة من السوائل التي تخليه هش ولذيذ، نقوم بذوبان النشادر في العصير ولازم يكون العصير دافئ، ومتكتريش الدقيق حتى لو حساها سائحة اتركها ترتاح وتشرب الزبدة والسوائل.