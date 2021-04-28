طريقة عمل بسكويت العيد في البيت مقرمش زي المحلات بطعم يجنن

طريقة عمل بسكويت العيد في البيت ، يُعد بسكويت العيد بالنشادر هو أشهر أنواع البسكويت الذي يتم صُنعه وتقديمه في العيد؛ وذلك بسبب مذاقه الرائع والشهي عن غيره من أنواع البسكويت الاخرى، كما أنه خفيف على المعدة ولا يتسبب في التعب، ومن خلال هذه المقالة سنقدم لكِ أكثر من طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل الخطوات وأقل جهد.

أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد في البيت زي المحلات

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

المكونات

3 أكواب من الدقيق

3\4 كوب سمنة (يُمكن استبدالها بزبدة طرية).

3\4 كوب سكر بودر منخول.

3 بيضات.

1\8 كوب لبن.

1\2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

ضعي السكر والسمنة في وعاء مناسب واخفقيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون لديكِ قوام فاتح اللون وهش.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، واستمري في الخفق، ثم أضيفي للخليط الفانيليا واخفقي مرة أخرى.

أضيفي النشادر ثم أخفقي، وأضيفي اللبن واخفقي.

اضيفي الملح والدقيق والبيكنج بودر ثم اخفقي جيدًا حتى تمتزج المكونات لديكِ جيدًا.

قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة لا تقل عن 180.

ضعي الخليط في كيس حلواني، وقومي بتشكيله بالشكل الذي يحلو لكِ على ورق زبدة في صينية الفرن.

ضعي الصينية لمدة (10 : 15 دقيقة) بالفرن، حتى يصبح لونه ذهبيًا.

طريقة عمل بسكويت العيد في البيت بالخطوات أحلي من المحلات

المكونات

2 كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة فانيليا.

3 أكواب سكر بودرة منخول.

2 كوب سمن.

كوب ونصف لبن زبادي.

10 بيضات.

3 ملاعق صغيرة نشادر.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

سمسم.

طريقة التحضير

قومي بخفق السكر والسمن والبيض معًا، حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي اللبن والفانيليا، ثم أخلطي المزيج جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي الملح والنشادر والبيكنج بودر، ثم أضيفي الدقيق تدريجًا، واستمري في الخلط لتحصلي على عجينة لينة.

اتركي العجين يرتاح لمدة (60 دقيقة)، ثم ثومي بتشكيلها على هيئة أصابع أو كما يحلو لكِ.

ضعيه في صينية في فرن ساخن على درجة حرارة 150 درجة، واتركيه في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحصلي على اللون الذهبي.

أخرجي الصينية لتبرد.