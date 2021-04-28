تكات تحضير لقمة القاضي الشهية المقرمشة مثل الحلواني في البيت

لقمة القاضي من أبرز الحلويات وأفضلها التي يقوم بتناولها العديد، فمن عشاقها الأطفال وكذلك الكبار، فهي تعتبر من الحلويات التي تقوم بمنح الجسد أعلى طاقة، وهذا لأنها تشتمل على نسبة هائلة من السعرات الحرارية، والتي تمد الجسد بالعناصر المفيدة التي يحتاج إليها ويفتقرها، لذا فطريقة تحضير لقمة القاضي مهمة للغاية لكي تتعرف النساء عليها ويقمن بإحضارها دائمًا لما لها من فوائد عدة.لقمة القاضي
تعتبر تلك الحلويات متباينة عن غيرها من الأنواع والحلويات الأخرى، إذ أن لها أفضل مذاق وأشهر طعم، كما أنها تكون متكونة من عدة مكونات بسيطة، وتلك المكونات ليست عالية الثمن، ومن الممكن أن تقومي بعمل لقمة القاضي مثل نوع من الحلوى التي يتم تناولها عقب وجبة الإفطار بالتحديد بشهر رمضان.مكونات عمل لقمة القاضي
- دقيق “كوبان”
- رشة ملح.
- نشا “ملعقة كبيرة”
- خميرة فورية “ملعقة صغيرة”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- رشة سكر.
- ماء “كوب”
- زيت نباتي.
- سكر “كوبان”
- كوب ماء
- عصير ليمون “ملعقة”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- زبدة “ملعقة صغيرة”
- ضعي بالخلاط الكهربائي الدقيق والماء والنشا والخميرة والملح، والفانيليا، والسكر، وقومي بتشغيله إلى أن تقومي بالحصول على عجينة سائلة غير متماسكة.
- قومي بوضع ذلك السائل بطبق عميق مع تغطيته بكيس نايلون والقيام بتركه بمكان دافئ إلى أن يخمر، كذلك من الممكن أن تقومي بتحريك وتقليب العجينة للمرة الثانية مع تركها حتى مرور ٦٠ دقيقة فحسب.
- بمقلاة، قومي بوضع زيت بها إلى أن يسخن، ومن ثم قطعي العجينة وضعيها في الزيت، ولكن ينبغي أن تقومي بتجهيز طبق صغير يحتوي على القليل من الزيت، ووضع العجينة به.
- عند الانتهاء من لقمة القاضي بمجرد أن يصير لونها ذهبي، قومي بوضعها بالشربات الذي تم تحضيره مسبقًا وتقليبها به حتى ينغمس الشربات بها كلها، ومن ثم قومي بإزالتها منه وضعيها بمصفاة حتى يتم تصفية الشربات الزائد.
- من الممكن أن تقومي برش جوز الهند حتى تحصلين على شكلًا جميلًا وطعمًا رائع، وهذه تكون طريقة تحضير لقمة القاضي.
الوسوم
لقمة القاضي من أبرز الحلويات وأفضلها التي يقوم بتناولها العديد، فمن عشاقها الأطفال وكذلك الكبار، فهي تعتبر من الحلويات التي تقوم بمنح الجسد أعلى طاقة، وهذا لأنها تشتمل على نسبة هائلة من السعرات الحرارية، والتي تمد الجسد بالعناصر المفيدة التي يحتاج إليها ويفتقرها، لذا فطريقة تحضير لقمة القاضي مهمة للغاية لكي تتعرف النساء عليها ويقمن بإحضارها دائمًا لما لها من فوائد عدة.لقمة القاضي
تعتبر تلك الحلويات متباينة عن غيرها من الأنواع والحلويات الأخرى، إذ أن لها أفضل مذاق وأشهر طعم، كما أنها تكون متكونة من عدة مكونات بسيطة، وتلك المكونات ليست عالية الثمن، ومن الممكن أن تقومي بعمل لقمة القاضي مثل نوع من الحلوى التي يتم تناولها عقب وجبة الإفطار بالتحديد بشهر رمضان.مكونات عمل لقمة القاضي
- دقيق “كوبان”
- رشة ملح.
- نشا “ملعقة كبيرة”
- خميرة فورية “ملعقة صغيرة”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- رشة سكر.
- ماء “كوب”
- زيت نباتي.
- سكر “كوبان”
- كوب ماء
- عصير ليمون “ملعقة”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- زبدة “ملعقة صغيرة”
- ضعي بالخلاط الكهربائي الدقيق والماء والنشا والخميرة والملح، والفانيليا، والسكر، وقومي بتشغيله إلى أن تقومي بالحصول على عجينة سائلة غير متماسكة.
- قومي بوضع ذلك السائل بطبق عميق مع تغطيته بكيس نايلون والقيام بتركه بمكان دافئ إلى أن يخمر، كذلك من الممكن أن تقومي بتحريك وتقليب العجينة للمرة الثانية مع تركها حتى مرور ٦٠ دقيقة فحسب.
- بمقلاة، قومي بوضع زيت بها إلى أن يسخن، ومن ثم قطعي العجينة وضعيها في الزيت، ولكن ينبغي أن تقومي بتجهيز طبق صغير يحتوي على القليل من الزيت، ووضع العجينة به.
- عند الانتهاء من لقمة القاضي بمجرد أن يصير لونها ذهبي، قومي بوضعها بالشربات الذي تم تحضيره مسبقًا وتقليبها به حتى ينغمس الشربات بها كلها، ومن ثم قومي بإزالتها منه وضعيها بمصفاة حتى يتم تصفية الشربات الزائد.
- من الممكن أن تقومي برش جوز الهند حتى تحصلين على شكلًا جميلًا وطعمًا رائع، وهذه تكون طريقة تحضير لقمة القاضي.
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