تكات تحضير لقمة القاضي الشهية المقرمشة مثل الحلواني في البيت

لقمة القاضي من أبرز الحلويات وأفضلها التي يقوم بتناولها العديد، فمن عشاقها الأطفال وكذلك الكبار، فهي تعتبر من الحلويات التي تقوم بمنح الجسد أعلى طاقة، وهذا لأنها تشتمل على نسبة هائلة من السعرات الحرارية، والتي تمد الجسد بالعناصر المفيدة التي يحتاج إليها ويفتقرها، لذا فطريقة تحضير لقمة القاضي مهمة للغاية لكي تتعرف النساء عليها ويقمن بإحضارها دائمًا لما لها من فوائد عدة.

تعتبر تلك الحلويات متباينة عن غيرها من الأنواع والحلويات الأخرى، إذ أن لها أفضل مذاق وأشهر طعم، كما أنها تكون متكونة من عدة مكونات بسيطة، وتلك المكونات ليست عالية الثمن، ومن الممكن أن تقومي بعمل لقمة القاضي مثل نوع من الحلوى التي يتم تناولها عقب وجبة الإفطار بالتحديد بشهر رمضان.

دقيق “كوبان”

رشة ملح.

نشا “ملعقة كبيرة”

خميرة فورية “ملعقة صغيرة”

فانيليا “ملعقة صغيرة”

رشة سكر.

ماء “كوب”

زيت نباتي.

سكر “كوبان”

كوب ماء

عصير ليمون “ملعقة”

فانيليا “ملعقة صغيرة”

زبدة “ملعقة صغيرة”