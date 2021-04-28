مكون سحري لتقشير الشفايف من المرة الأولى بطريقة طبيعية وبدون مكونات كيماوية

يعتبر تقشير الشفاه من الأمور الهامة التي يجب على كل فتاة أن تقوم بها بشكل دوري، حيث أنها تساعد على التخلص من الطبقة الميتة من الجلد الموجودة أعلى الشفايف، والتي تنتج عن تعرض الشفاة إلى عدد كبير من العوامل والظروف المحيطة، مما يتسبب في إصابتها بالتشققات والجفاف، ويجعلها تشعر بالألم الشديد، كما أنها من الممكن أن تصيب الفتاة بالجروح، وهناك عدد كبير من الطرق التي تساهم في علاج ذلك الأمر وتجنب حدوثه من البداية، من خلال مكون سحري لتقشير الشفايف يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بمكونات طبيعية جداً. مكون سحري لتقشير الشفايف مكون سحري لتقشير الشفايف المكونات 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1/2 ملعقة من الماء الفاتر. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات سوياً في وعاء بلاستيكي صغير، والتأكد من تمازج المكونات معاً. تطبق الوصفة على الشفاه مع الفرك جيداً لمدة دقيقتين حتى ثلاث دقائق وبعدها يغسل بالماء. يعتبر زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والكثير من الأحماض، مما يساعد في تغذية الشفايف. طريقة تقشير الشفاه بالنعناع طريقة تقشير الشفاه بالنعناع المكونات 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

8 نقاط من زيت النعناع.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت العنب. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات سوياً في طبق زجاجي ما عدا الزيوت حتى تتجانس جيداً. بعد التأكد من امتزاج المكونات نقوم بإضافة الزيوت سوياً والتقليب مرة أخرى. يطبق المزيج على الشفايف ونبدأ في الفرك جيداً لمدة لا تقل عن 3 دقائق. يعتبر النعناع من المكونات الطبيعية المهدئة التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية. أما زيت بذور العنب من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة ويعمل على ترطيب البشرة. الوسوم

يعتبر تقشير الشفاه من الأمور الهامة التي يجب على كل فتاة أن تقوم بها بشكل دوري، حيث أنها تساعد على التخلص من الطبقة الميتة من الجلد الموجودة أعلى الشفايف، والتي تنتج عن تعرض الشفاة إلى عدد كبير من العوامل والظروف المحيطة، مما يتسبب في إصابتها بالتشققات والجفاف، ويجعلها تشعر بالألم الشديد، كما أنها من الممكن أن تصيب الفتاة بالجروح، وهناك عدد كبير من الطرق التي تساهم في علاج ذلك الأمر وتجنب حدوثه من البداية، من خلال مكون سحري لتقشير الشفايف يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بمكونات طبيعية جداً. مكون سحري لتقشير الشفايف مكون سحري لتقشير الشفايف المكونات 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1/2 ملعقة من الماء الفاتر. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات سوياً في وعاء بلاستيكي صغير، والتأكد من تمازج المكونات معاً. تطبق الوصفة على الشفاه مع الفرك جيداً لمدة دقيقتين حتى ثلاث دقائق وبعدها يغسل بالماء. يعتبر زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والكثير من الأحماض، مما يساعد في تغذية الشفايف. طريقة تقشير الشفاه بالنعناع طريقة تقشير الشفاه بالنعناع المكونات 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

8 نقاط من زيت النعناع.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت العنب. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات سوياً في طبق زجاجي ما عدا الزيوت حتى تتجانس جيداً. بعد التأكد من امتزاج المكونات نقوم بإضافة الزيوت سوياً والتقليب مرة أخرى. يطبق المزيج على الشفايف ونبدأ في الفرك جيداً لمدة لا تقل عن 3 دقائق. يعتبر النعناع من المكونات الطبيعية المهدئة التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية. أما زيت بذور العنب من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة ويعمل على ترطيب البشرة.

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