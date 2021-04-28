طريقة عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل ، يعتبر من افضل الكريمات التي تحضر في المنزل لشد الجلد والبشرة، وهي غني جدا بالفيتامينات التي تساعد علي ترطيب البشرة، والعناصر الموجودة داخل كريم شاي الأخضر السحري تكون مضاد للبكتريا و الالتهابات التي يتعرض لها البشرة والجلد، وهو من افضل الكريمات الطبيعية في الوطن العربي كلها، ويعمل علي شد جميع المناطق في الجسم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني افضل طريقة عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل لشد البشرة والجلد في أسبوع. مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري وهي كالاتي:- معلقة من الشاي الأخضر.

نصف معلقة من شمع العسل.

معلقة من زيت جوز الهند.

نصف معلفة من زيت بذور الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الشاي الأخضر وهي كما يلي:- نحضر أناء ونضعه علي النار متوسطة، ونضيف ماء وننتظر حتي يغلي، وفي طبق اخر نضع شمع العسل، وزيت جوز لهند وزيت بذور الورد، ونذيب المكونات جيداً علي بخار الماء. ثم نضيف معلقة الشاي الأخضر مع المكونات، ونقلب جيدا لمدة تتراوح من بين 10 دقائق ألي 15 دقيقة مع الاستمرار في التقليب الجيد حتي يتجانس الخليط جيداً. ثم نطفي النار ونصفي الخليط باستخدام مصفاه أو قماشة، وبعد التصفية نخلط المكونات يدوي حتي يصبح لدينا خليطي كريمي. ثم نحضر وعاء نضيف ونضع بداخلة الكريم ونغلقه بأحكام، ويمكن عمل كمية كبيرة ليكفيكم لمدة أطول. نستخدم لكريم علي الوجه في المساء فقط قبل النوم، ونضع طبقة علي لوجه لمده ربع ساعة ثم نغسل الوجه، ونكرر العملية لمدة أسبوع، وبأذن الله سنحصل علي المراد من شد الوجه والبشرة والجلد. فوائد كريم الشاي الأخضر الرهيب سوف نتعرف ونتحدث علي فوائد كريم الشاي الأخضر وهي كالتالي:- يعتبر زيت جوز الهند الموجود في الكريم وهي مضاد للبكتريا الضارة والالتهابات للوجه، ويعمل علي ترطيب وشد البشرة. يعد شمع العسل من اكثر المكونات التي الفعالة في مجال العناية للبشرة، وهي مغذي جداً للبشرة. الشاي الأخضر هو يعتبر العنصر الاساسي في الكريم، ويعمل علي شد البشرة بشكل رهيب، ولديه العديد من الفوائد المفيدة للبشرة والجلد. يعد زيت بذور الورد من افضل الزيت التي تساعد علي ترطيب البشرة بشكل ممتاز، وفعال للغاية ويساعد أيضا في شد البشرة. الوسوم

طريقة عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل ، يعتبر من افضل الكريمات التي تحضر في المنزل لشد الجلد والبشرة، وهي غني جدا بالفيتامينات التي تساعد علي ترطيب البشرة، والعناصر الموجودة داخل كريم شاي الأخضر السحري تكون مضاد للبكتريا و الالتهابات التي يتعرض لها البشرة والجلد، وهو من افضل الكريمات الطبيعية في الوطن العربي كلها، ويعمل علي شد جميع المناطق في الجسم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني افضل طريقة عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل لشد البشرة والجلد في أسبوع. مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الشاي الأخضر السحري وهي كالاتي:- معلقة من الشاي الأخضر.

نصف معلقة من شمع العسل.

معلقة من زيت جوز الهند.

نصف معلفة من زيت بذور الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الشاي الأخضر وهي كما يلي:- نحضر أناء ونضعه علي النار متوسطة، ونضيف ماء وننتظر حتي يغلي، وفي طبق اخر نضع شمع العسل، وزيت جوز لهند وزيت بذور الورد، ونذيب المكونات جيداً علي بخار الماء. ثم نضيف معلقة الشاي الأخضر مع المكونات، ونقلب جيدا لمدة تتراوح من بين 10 دقائق ألي 15 دقيقة مع الاستمرار في التقليب الجيد حتي يتجانس الخليط جيداً. ثم نطفي النار ونصفي الخليط باستخدام مصفاه أو قماشة، وبعد التصفية نخلط المكونات يدوي حتي يصبح لدينا خليطي كريمي. ثم نحضر وعاء نضيف ونضع بداخلة الكريم ونغلقه بأحكام، ويمكن عمل كمية كبيرة ليكفيكم لمدة أطول. نستخدم لكريم علي الوجه في المساء فقط قبل النوم، ونضع طبقة علي لوجه لمده ربع ساعة ثم نغسل الوجه، ونكرر العملية لمدة أسبوع، وبأذن الله سنحصل علي المراد من شد الوجه والبشرة والجلد. فوائد كريم الشاي الأخضر الرهيب سوف نتعرف ونتحدث علي فوائد كريم الشاي الأخضر وهي كالتالي:- يعتبر زيت جوز الهند الموجود في الكريم وهي مضاد للبكتريا الضارة والالتهابات للوجه، ويعمل علي ترطيب وشد البشرة. يعد شمع العسل من اكثر المكونات التي الفعالة في مجال العناية للبشرة، وهي مغذي جداً للبشرة. الشاي الأخضر هو يعتبر العنصر الاساسي في الكريم، ويعمل علي شد البشرة بشكل رهيب، ولديه العديد من الفوائد المفيدة للبشرة والجلد. يعد زيت بذور الورد من افضل الزيت التي تساعد علي ترطيب البشرة بشكل ممتاز، وفعال للغاية ويساعد أيضا في شد البشرة.

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