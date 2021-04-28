طريقة عمل المضغوط باللحم بالخطوات

نقدم طريقة عمل المضغوط باللحم ، وهي عبارة عن أكلة عربية تشتهر بها بعض البلاد التي من أبرزها المملكة العربية السعودية ودولة اليمن، حيث تمتاز بمذاقها الطيب وفوائدها الصحية المتعددة، ويمكن تحضير المضغوط بطرق مختلفة منها باستخدام اللحم ومنها بإضافة الفرخ.

طريقة عمل المضغوط باللحم بسهولة

تحتاج ربة المنزل بشكل دائم إلى تحضير أكلات مختلفة، سواء في شهر رمضان الفضيل أو على وجبة الغذاء في باقي أيام السنة، مما دفعنا إلى تقديم وصفة المضغوط كنوع من التجديد، وفيما يلي المكونات والطريقة كاملة:

كيلو من اللحم (بقري أو ماعز حسب الرغبة).

نصف كيلو من الأرز البسمتي أو أي نوع مفضل.

حبة واحدة من البصل مقطع شرائح.

أربعة فصوص من الثوم مقطع شرائح صغيرة.

ثمرتين من الطماطم مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من الحبهان.

قرن فلفل حار.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة من الحبهان الناعم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة من الكركم.

ملعقتين من معجون الطماطم.

ملعقة زيت زيتون.

أربع حبات من القرنفل.

ورقتين لورى.

نصف ملعقة من الكمون السليم.

ماء حسب الاستعمال.

في وعاء عميق، يتم خلط كل من (البصل، الثوم، الفلفل الأسود، الكركم، الكمون، الحبهان، القرنفل، القرفة، حبات الحبهان، بهارت اللحم، الطماطم، معجون الطماطم، زيت الزيتون، ملح، 2 كوب من الماء). تقليب المكونات جيدًا وتركها لمدة ربع ساعة على نار متوسطة. إضافة قطع اللحم إلى باقي المكونات بعد غسلها جيدًا، وتركها على النار حتى تنضج كافة المكونات تمامًا بما في ذلك قطع اللحم. وضع الأرز في وعاء بالحجم المناسب، إضافة الكركم، ومقدار مناسب من الماء وتركه منقوع لمدة ربع ساعة لحين الحاجة إليه. إضافة الأرز إلى مزيج اللحم وإضافة مقدار من الماء الساخن إذا لزم الأمر. ترك المكونات على نار متوسطة حتر يتشرب الأرز، يتم تهدئة النار بعد ذلك، حتى ينضج الأرز تمامًا. وضع المضغوط باللحم في طبق التقديم، يقدم ساخن إلى جانب السلطة الخضراء، وبالهنا.

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