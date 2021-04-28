كسكس بالدجاج والخضروات .. تعرفي على طريقة التحضير

يعد كسكس بالدجاج والخضروات من الوصفات المميزة والأكلات الشهية التي يمكن وضعها على السفرة الرمضانية لمنحها طابع مختلف، حيث أنه من الأطباق الرئيسية ويمكن تقديم بعض الأطباق الجانبية والمقبلات معه، وفي المقال نوضح المكونات وطريقة الإعداد بالخطوات.

طريقة عمل كسكس بالدجاج والخضروات

الكسكس بالفراخ من الأطباق المغربية التي تتمتع بمذاق شهي وقيمة غذائية عالية لما يحتوي عليه من بروتينات بفضل احتوائه على الدجاج، والفيتامين المتنوعة بفضل احتوائه على أنواع كثيرة من الخضروات، وفيما يلي المقادير وطريقة الطهي:

مقادير وصفة الكسكس المغربي

وصفة الكسكس بالفراخ من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها، إلا أنها تستغرق بعض الوقت الذي يقدر بحوالي ساعة إلا ربع تقريبًا، علمًا بأن هذه المقادير تكفي ستة أفراد:

كيلو من الفراخ قطع متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

ثمرة من القرع مقطعة مكعبات.

حبتين من الجزر المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو مقطع حلقات.

حبتين من البطاطس المكعبات.

ملعقة من ملح الطعام.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقتين من الزيت النباتي (النوع المفضل).

خمسة أكواب من شوربة الدجاج.

كيلو كسكس.

تتبيل قطع الفراخ من كافة الجوانب في طبق عميق من خلال إضافة البهارات المشكلة، الملح، الكركم، والفلفل الأسود. تشويح الفراخ في طاسة عميقة بها زيت نباتي ساخن مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح من جميع الجوانب. إضافة الخضار المقطع إلى الفراخ مع التقليب جيدًا حتى تذبل المكونات ويتغير لونها. يتم إضافة صلصة الطماطم ثم الشوربة. ترك المكونات على النار حتى الوصول إلى حد الغليان، مع تغطيتها بإحكام لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا حتى تنضج المكونات جيدًا وتتسبك المرقة والصلصة. وضع الكسكس في طبق كبير مع توزيعه بشكل متناسق، رص بعض قطع الخضروات على الوجه مع رص جميع قطع الفراخ. في وعاء صغير وعميق يتم سكب الشوربة والخضروات، وتقديمه إلى جانب طبق الكسكس. يتم تقديم الكسكس بالخضار والفراخ ساخن، وبالهنا.

طريقة التحضير