طريقة عمل العيش الفينو خبز السندويشات افضل من المحلات

طريقة عمل العيش الفينو خبز السندويشات، نقدم لحضراتكم المقادير وخطوات العمل بسرعة وفي دقائق معدودة عبر وصفة مميزة من خلال موقعنا، ونتيجة تأكيد كثرة إستخدام المنكهات والمواد المضدرة بالصحة عند إعداد المخبوزات في المحلات التجارية، أصبحت العديد من الأمهات تحرص بشدة علي إعداد كافة الأطعمة للولاد في المنزل، وذلك لضمان التعقيم والتنظيف الجيد عند إعداد كافة الوجبات المقدمة للاطفال خاصة مع إنتشار العديد من الفيروسات المضرة.

مكونات خبز الفينو

قد يكون العيش الفينو من ضمن اهم المخبوزات التي تبحث العديد من الأمهات عن وصفة مضمونة لإعدادها للأولاد في المنزل، وذلك لكثرة إقبال الاولاد علي تناولة وعمل سندوتشات في الصباح او كوجبة للعشاء وعند الذهاب للنادي او الخروج للتجول، واليكم أهم المكونات

3 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

3 معلقة كبيرة سكر.

1 معلقة كبيرة خميرة خافة.

2 ونصف معلقة كبيرة زبدة.

وكما هو موضح إن المكونات غاية في السهولة، ويمكنكم أيضا إعداد وتجربة بعد الوصفات المنزلية ومن أشهرها طريقة عمل القرص الفلاحي بالسمن البلدي في المنزل كما عرضناها لكم من خلال موقعنا خلال أيام قليلة سابقة، واليكم الآن خطوات الإعداد.

اليكم خطوات إعداد العيش الفينو في المنزل

يتم تجهيز المكونات السابقة لضمان تجهيز العيش الفينو في المنزل في غضون دقائق معدودة، واليكم الطريقة

يتم وضع اللبن في وعاء مناسب ويوضع علية السكر والخميرة المجففة. الآن نقوم بوضع الدقيق في الميكسر ويوضع علية الملح وننزل باللبن فور التأكد من وجود فقاعات للخميرة. نعجن جيدا المكونات حتي تمتزج ويسير الخليط متماسك ولا يلتصق بالأيدي. نقسم العجين الي كرات صغيرة. تترك لتخمر ويتضاعف حجمة. تشكل مرة أخري وتدخلالفرن لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.

الفيديو السابق يوضح عرض تفصيلي بالخطوات للحصول علي نتائج مبهرة ومميزة عند إعداد الخبز.