طريقة عمل الكنافة بالمانجو بكل سهولة وبألذ وأشهى كنافة وأحلى من الجاهزة

الكنافة بالمانجو ، من ألذ وأشهى أنواع الكنافة التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. وهي أحد أنواع الكنافة التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وهي تعد نوعا من التنوع والتجديد في صنع الحلويات، بدلا من الحلويات التقليدية، مما تضفي على الكنافة مذاقا مميز ولذيذ. وتتميز بقيمتها الغذائية، حيث غنية بالحليب، وبمذاقها الخاص والمميز الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة. وتعد الكنافة بالمانجو من الحلويات المحببة لدى الجميع حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات باستمرار، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، وكنافة رمضان، ولقمة القاضي أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة. وتتعدد أنواع الكنافة فمنها بالمانجو، وكنافة الكب كيك بالقشطة، وكنافة بالمهلبية، وكنافة بالكريمة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المحلات لضمان جودتها وصحتها، ولإسعادهم وإضفاء البهجة والسرور في المنزل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكنافة بالمانجو وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل وأحلى من المحلات.

مكونات الكنافة بالمانجو

تتكون الكنافة بالمانجو من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم كنافة مفروكة.

نصف كوب سمن بقري مذاب.

مانجو مقطعة حسب الرغبة.

مقادير الطبقة الثانية

2 ملعقة كبيرة سمن بقري.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

4 كوب حليب.

5 ونصف ملعقة كبيرة نشا.

رشة فانيليا.

2 ونصف ملعقة كبيرة سكر.

للتزيين

فستق مطحون.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكنافة المفروكة والسمن المذاب ونخلطهم جيدا باليد حتى تتشرب الكنافة كل السمنة.

نحضر قالب على شكل قلب أو كما ترغبون ونوزع فيه الكنافة ونساويها جيدا.

ندخل القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تستوي وتكتسب لونا ذهبيا.

نحضر الطبقة الثانية، نضع حلة على النار ونضيف إليها السمنة وعندما تذوب نضيف الدقيق ونقلبهم جيدا باستمرار حتى يتجانس الخليط.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والنشا ونخلطهم جيدا.

نضيف خليط الحليب إلى خليط الدقيق في الحلة بالتدريج ونقلب جيدا باستمرار.

نضيف رشة الفانيليا ونقلب جيدا باستمرار، ثم نضيف السكر ونقلب جيدا حتى يثقل الخليط، ثم نرفعه من على النار.

نسقي الكنافة عند خروجها من الفرن مباشرة بالشربات البارد، ثم نوزع فوقها خليط الطبقة الثانية، وندخل القالب في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تبرد وتتماسك الطبقة الثانية.

نخرج الكنافة من الثلاجة عند تماسكها، ثم نوزع عليها طبقة من المانجو، ونزينها بالفستق المطحون.

ثم نقدم الكنافة بالمانجو في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون ورشة الفانيليا، ونترك الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.