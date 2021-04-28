البيتيفور التركي الدايب الناعم زي الجاهز وبمقادير مظبوطة جدا بالخطوات

البيتيفور الناعم زي الجاهز حيث أن السيدات يبدئون في القيام بتحضير الكثير أنواع حلويات العيد لأنها تحرص على أن تقوم بها في المنزل، وبالأخص في هذه الظروف الاستثنائية وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد التي يطبقها العالم كله، وكن نحن اعتدنا منذ قديم الزمان أن نقوم بإعداد حلويات العيد المتنوعة في المنزل من كحك وبسكويت وبيتيفور وغيرها من الحلويات، ولكن في هذا العصر نجد العديد من السيدات لن يتمكنوا من القيام بعمل البيتيفور الناعم زي الجاهز بالمنزل. البيتيفور التركي الدايب الناعم زي الجاهز البيتيفور التركي الدايب الناعم زي الجاهز تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل البيتيفور الناعم زي الجاهز بمكونات بسيطة موجودة في منزلك: المكونات: كوب واحد من السكر البودر.

حبتان من البيض.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الكاكاو.

نصف كوب من الدقيق.

القليل من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار بولة عميقة ونقوم بوضع الزبدة ومن ثم نقوم بخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي حتى أن تأخذ اللون الأبيض.

من ثم نقوم بإضافة السكر البودرة مع الاستمرار في الخفق ومن ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا وتخلط المكونات معاً بطريقة جيدة حتى تمام التجانس.

في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر بشكل جيد.

من ثم نقوم بإضافة كلاً من البيكنج بودر والدقيق وتخفق بشكل جيد حتى نحصل على قوام متجانس معاً.

ولعمل البيتيفور بالشوكولاتة قومي بإضافة كمية من الكاكاو الخام مع الدقيق والبيكنج بودر وقومي بتقسيم العجين لجزأين جزء ابيض وجزء بالكاكاو.

قومي بإضافة كمية من الكاكاو الخام مع الدقيق والبيكنج بودر وقومي بتقسيم العجين لجزأين جزء ابيض وجزء بالكاكاو. من ثم نقوم بتشكيل العجين باستخدام الماكينة أو كيس الحلواني حتى نحصل على الشكل المرغوب به ويرص بداخل صواني.

تدخل الصينية الفرن على أن تكون كبيرة لترك مسافة كبيرة بين الواحدة والأخرى وتدهن بالسمن أو يفرد بها ورق الزبدة، وتترك حتى تمام النضج وذات لون ذهبي فاتح. الوسوم

البيتيفور الناعم زي الجاهز حيث أن السيدات يبدئون في القيام بتحضير الكثير أنواع حلويات العيد لأنها تحرص على أن تقوم بها في المنزل، وبالأخص في هذه الظروف الاستثنائية وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد التي يطبقها العالم كله، وكن نحن اعتدنا منذ قديم الزمان أن نقوم بإعداد حلويات العيد المتنوعة في المنزل من كحك وبسكويت وبيتيفور وغيرها من الحلويات، ولكن في هذا العصر نجد العديد من السيدات لن يتمكنوا من القيام بعمل البيتيفور الناعم زي الجاهز بالمنزل. البيتيفور التركي الدايب الناعم زي الجاهز البيتيفور التركي الدايب الناعم زي الجاهز تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل البيتيفور الناعم زي الجاهز بمكونات بسيطة موجودة في منزلك: المكونات: كوب واحد من السكر البودر.

حبتان من البيض.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الكاكاو.

نصف كوب من الدقيق.

القليل من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار بولة عميقة ونقوم بوضع الزبدة ومن ثم نقوم بخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي حتى أن تأخذ اللون الأبيض.

من ثم نقوم بإضافة السكر البودرة مع الاستمرار في الخفق ومن ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا وتخلط المكونات معاً بطريقة جيدة حتى تمام التجانس.

في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر بشكل جيد.

من ثم نقوم بإضافة كلاً من البيكنج بودر والدقيق وتخفق بشكل جيد حتى نحصل على قوام متجانس معاً.

ولعمل البيتيفور بالشوكولاتة قومي بإضافة كمية من الكاكاو الخام مع الدقيق والبيكنج بودر وقومي بتقسيم العجين لجزأين جزء ابيض وجزء بالكاكاو.

قومي بإضافة كمية من الكاكاو الخام مع الدقيق والبيكنج بودر وقومي بتقسيم العجين لجزأين جزء ابيض وجزء بالكاكاو. من ثم نقوم بتشكيل العجين باستخدام الماكينة أو كيس الحلواني حتى نحصل على الشكل المرغوب به ويرص بداخل صواني.

تدخل الصينية الفرن على أن تكون كبيرة لترك مسافة كبيرة بين الواحدة والأخرى وتدهن بالسمن أو يفرد بها ورق الزبدة، وتترك حتى تمام النضج وذات لون ذهبي فاتح.

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