طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومه فى المنزل

كفتة البطاطس فى المنزل، يمكن تحضير اطباق شهية ومغذية وغير مكلفة مادية، طبق غنى بالبروتينات والنشويات، البطاطس لايوجد من يفضلها ويرغب فى تناول البطاطس المقرمشة، تقدم دائما اصابع البطاطس المقلية كاطبق جانبى، اليوم نقدم وصفة جديدة ومختلفة من البطاطس المقرمشة.
كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، يمكن تحضير طبق جديد ومختلف ولذيذ، البطاطس المسلوقة مع اللحم، ويمكن ايضا وضع الجبن وقطع من الفلفل،ويمكن اضافة قطع دجاج، هناك خطوات بسيطة لتحضيرها ولا تستغرق الكثير من الوقت ولاكن يجب معرفة بعض الخطوات للحصول على كفتة متماسكة ومقرمشة.طريقة تحضيركفتة البطاطس باللحمة المفرومه
خلال شهر رمضان المبارك وتجمع افراد العائلة تحرص كل ربة منزل على تقديم افضل مالديها واشهى الاطباق الشهية، نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى وصفات مختلفة وجديدة، مثل كفتة مشوية، واليوم بطاطس باللحم المفرومة.
مقادير كفتة البطاطس باللحمه المفرومه:
اولا: كيلو بطاطس مسلوقه جيدا.
ثانيا: ربع كيلو لحمه مفرومه معصجه.
ثالثا: ملح وفلفل وبهارات مشكله.
رابعا: بيض مخفوق جيدا مع القليل من اللبن والفلفل الاسمر.
خامسا: كوب دقيق وكوب بقسماط ناعم للتغطيه.
سادسا: زيت للقلى بمقدار كافى.طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومه
نوضح اولا طريقة تحضير اللحمة المفرومه المعصجة:
نحضر بصلة صغيرة مفرومة ونضيف القليل من الزيت عليها ونتركها على النار حتى تصبح لونها اصفر ثم نضيف اللحمة المفرومه عليها ثم الملح والفلفل و البهارات مع التقليب المستمرويمكن اضافه عدد واحد ملعقة معجون طماطم اليها (يمكن الاستغناء عن هذه الخطوه حسب الرغبه) ونستمر ف التقليب حتى تنضج اللحمه ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.
- تغسل البطاطس جيدا
- تسلق البطاطس سلقا جيدا باضافه قليل من الملح لماء السلق.
- ترفع البطاطس من على النار بعد السلق.
- تقشر البطاطس وتهرس جيدا حتى تصبح معجون ناعم جدا.
- نحضر البطاطس ونضيف اليها الملح والفلفل الاسمروتقلب جيدا.
- تدهن اليد بقليل من الماء وناخذ قطعه من البطاطس المسلوقه ونكورها ونقوم بعمل حفره صغيره ونضع قليل من اللحمه المفرومه المعصجه ونقوم بغلق الحفره ثم نكورها وتلف وتشكل على هيئة اصابع أو كرات …وهكذا حتى ننهى الكمية كلها
- نرص اصابع او كرات البطاطس فى صينيه ثم نضعها فى الثلاجه لمده ساعه على الاقل.
- نخرج البطاطس من الثلاجه بعد الوقت المحدد ونقوم بتحضير التغطيه.
- نصع كفتة البطاطس فى خليط البيض واللبن اولا ثم فى الدقيق وبعدها فى البقسماط الناعم.
- بعد عمل التغطية لكفتة البطاطس نضعها مره اخرى فى الثلاجه لمده عشر دقائق.
- نخرج كفتة البطاطس من الثلاجه ونقوم بقليها فى زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبى.
- تقدم كفتة البطاطس، ساخنة مع السلطه.
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كفتة البطاطس فى المنزل، يمكن تحضير اطباق شهية ومغذية وغير مكلفة مادية، طبق غنى بالبروتينات والنشويات، البطاطس لايوجد من يفضلها ويرغب فى تناول البطاطس المقرمشة، تقدم دائما اصابع البطاطس المقلية كاطبق جانبى، اليوم نقدم وصفة جديدة ومختلفة من البطاطس المقرمشة.
كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، يمكن تحضير طبق جديد ومختلف ولذيذ، البطاطس المسلوقة مع اللحم، ويمكن ايضا وضع الجبن وقطع من الفلفل،ويمكن اضافة قطع دجاج، هناك خطوات بسيطة لتحضيرها ولا تستغرق الكثير من الوقت ولاكن يجب معرفة بعض الخطوات للحصول على كفتة متماسكة ومقرمشة.طريقة تحضيركفتة البطاطس باللحمة المفرومه
خلال شهر رمضان المبارك وتجمع افراد العائلة تحرص كل ربة منزل على تقديم افضل مالديها واشهى الاطباق الشهية، نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى وصفات مختلفة وجديدة، مثل كفتة مشوية، واليوم بطاطس باللحم المفرومة.
مقادير كفتة البطاطس باللحمه المفرومه:
اولا: كيلو بطاطس مسلوقه جيدا.
ثانيا: ربع كيلو لحمه مفرومه معصجه.
ثالثا: ملح وفلفل وبهارات مشكله.
رابعا: بيض مخفوق جيدا مع القليل من اللبن والفلفل الاسمر.
خامسا: كوب دقيق وكوب بقسماط ناعم للتغطيه.
سادسا: زيت للقلى بمقدار كافى.طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومه
نوضح اولا طريقة تحضير اللحمة المفرومه المعصجة:
نحضر بصلة صغيرة مفرومة ونضيف القليل من الزيت عليها ونتركها على النار حتى تصبح لونها اصفر ثم نضيف اللحمة المفرومه عليها ثم الملح والفلفل و البهارات مع التقليب المستمرويمكن اضافه عدد واحد ملعقة معجون طماطم اليها (يمكن الاستغناء عن هذه الخطوه حسب الرغبه) ونستمر ف التقليب حتى تنضج اللحمه ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.
- تغسل البطاطس جيدا
- تسلق البطاطس سلقا جيدا باضافه قليل من الملح لماء السلق.
- ترفع البطاطس من على النار بعد السلق.
- تقشر البطاطس وتهرس جيدا حتى تصبح معجون ناعم جدا.
- نحضر البطاطس ونضيف اليها الملح والفلفل الاسمروتقلب جيدا.
- تدهن اليد بقليل من الماء وناخذ قطعه من البطاطس المسلوقه ونكورها ونقوم بعمل حفره صغيره ونضع قليل من اللحمه المفرومه المعصجه ونقوم بغلق الحفره ثم نكورها وتلف وتشكل على هيئة اصابع أو كرات …وهكذا حتى ننهى الكمية كلها
- نرص اصابع او كرات البطاطس فى صينيه ثم نضعها فى الثلاجه لمده ساعه على الاقل.
- نخرج البطاطس من الثلاجه بعد الوقت المحدد ونقوم بتحضير التغطيه.
- نصع كفتة البطاطس فى خليط البيض واللبن اولا ثم فى الدقيق وبعدها فى البقسماط الناعم.
- بعد عمل التغطية لكفتة البطاطس نضعها مره اخرى فى الثلاجه لمده عشر دقائق.
- نخرج كفتة البطاطس من الثلاجه ونقوم بقليها فى زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبى.
- تقدم كفتة البطاطس، ساخنة مع السلطه.
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