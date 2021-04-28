طريقة عمل الكانيلوني بوصفة سهلة وبسيطة وبطعم رائع

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نقدم لكم طريقة عمل الكانيلوني وهي من الأكلات الإيطالية المشهورة، وتحضر من عجينة الكريب اللذيذة، وهي أيضاً نوع من أنواع الباستا المستطيلة أو الدائرية وتطهى بداخل الفرن أو على النار، ويضاف إليها الكثير من الحشوات بداخلها وتحتار كل سيدة في تقديم وجبة الغداء أو العشاء لأسرتها وتستغرق وقت كبير في التفكير ماذا تقدم لهم من طعام يتكون من عناصر مفيده لهم، الكانيلوني وجبة سهلة وسريعه التحضير ويعشق الجميع تناولها بالأخص خارج المنزل وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كرونا، عفانا الله وإياكم.طريقة عمل الكانيلوني
تحافظ كل ربة منزل على عدم اصطحاب عائلتها لتناول الطعام خارج المنزل وتتفنن في تحضير كل ما هو مفيد وجديد اليهم ومن الممكن مشاركه الأبناء أيضا في تحضيره معها.طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة
المكونات
- ثلاث أكواب كبيرة دقيق منخول.
- ثلاث أكواب حليب.
- نصف كيلو لحمة مفروم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- بصله متوسطة مفرومة.
- نصف حبة فلفل رومي مكعبات.
- جزر مبشور.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة كبيرة سمن.
- ملعقة كبيرة زيت طعام.
- كوب جبن موزريلا.
- كوب جبن رومي مبشور.
- ملعقتان كبيرة صلصة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نضع طاسة على نار هادئة ثم نضيف الزيت والسمن.
- نضيف البصل والثوم ويقلب حتي يصبح لونه ذهبي.
- نضيف اللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح.
- نضيف الفلفل الأخضر والجزر.
- ونقلبهم ونتركهم على النار حتي النضج.
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف البيض واللبن والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا.
- نضيف الدقيق بالتدريج.
- نستمر في التقليب المستمر.
- نضعهم في الخلاط لفك أي تكتلات.
- نحضر مصفاة ووعاء ونصفي الخليط.
- نضع طاسه تيفال أو سيراميك على نار هادئة.
- نضع مغرفة من السائل ونتركه حتي يصبح لونه ذهبي.
- ونقلبه على الوجه الأخر ليأخذ لون ذهبي.
- نكرر مرة أخري حتي نفاذ الخليط ونتركه إلي أن يبرد.
- نحضر اللحمة المفرومة المعصجة.
- نضيف جبنه رومي مبشورة وموزريلا على اللحم ونقلبهم.
- نحضر صينية بايركس أو تيفال.
- نضع كمية مناسبة من الحشو ونلف الكانيلوني أسطواني أو دائري.
- ونرصهم في الصينية.
- ندهن معجون الطماطم وتزين بالجبن الرومي والموزريلا.
- ندخلها الفرن لمده عشر دقائق.
- وتقدم ساخنة.
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نقدم لكم طريقة عمل الكانيلوني وهي من الأكلات الإيطالية المشهورة، وتحضر من عجينة الكريب اللذيذة، وهي أيضاً نوع من أنواع الباستا المستطيلة أو الدائرية وتطهى بداخل الفرن أو على النار، ويضاف إليها الكثير من الحشوات بداخلها وتحتار كل سيدة في تقديم وجبة الغداء أو العشاء لأسرتها وتستغرق وقت كبير في التفكير ماذا تقدم لهم من طعام يتكون من عناصر مفيده لهم، الكانيلوني وجبة سهلة وسريعه التحضير ويعشق الجميع تناولها بالأخص خارج المنزل وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كرونا، عفانا الله وإياكم.طريقة عمل الكانيلوني
تحافظ كل ربة منزل على عدم اصطحاب عائلتها لتناول الطعام خارج المنزل وتتفنن في تحضير كل ما هو مفيد وجديد اليهم ومن الممكن مشاركه الأبناء أيضا في تحضيره معها.طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة
المكونات
- ثلاث أكواب كبيرة دقيق منخول.
- ثلاث أكواب حليب.
- نصف كيلو لحمة مفروم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- بصله متوسطة مفرومة.
- نصف حبة فلفل رومي مكعبات.
- جزر مبشور.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة كبيرة سمن.
- ملعقة كبيرة زيت طعام.
- كوب جبن موزريلا.
- كوب جبن رومي مبشور.
- ملعقتان كبيرة صلصة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نضع طاسة على نار هادئة ثم نضيف الزيت والسمن.
- نضيف البصل والثوم ويقلب حتي يصبح لونه ذهبي.
- نضيف اللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح.
- نضيف الفلفل الأخضر والجزر.
- ونقلبهم ونتركهم على النار حتي النضج.
- نحضر وعاء عميق.
- نضيف البيض واللبن والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا.
- نضيف الدقيق بالتدريج.
- نستمر في التقليب المستمر.
- نضعهم في الخلاط لفك أي تكتلات.
- نحضر مصفاة ووعاء ونصفي الخليط.
- نضع طاسه تيفال أو سيراميك على نار هادئة.
- نضع مغرفة من السائل ونتركه حتي يصبح لونه ذهبي.
- ونقلبه على الوجه الأخر ليأخذ لون ذهبي.
- نكرر مرة أخري حتي نفاذ الخليط ونتركه إلي أن يبرد.
- نحضر اللحمة المفرومة المعصجة.
- نضيف جبنه رومي مبشورة وموزريلا على اللحم ونقلبهم.
- نحضر صينية بايركس أو تيفال.
- نضع كمية مناسبة من الحشو ونلف الكانيلوني أسطواني أو دائري.
- ونرصهم في الصينية.
- ندهن معجون الطماطم وتزين بالجبن الرومي والموزريلا.
- ندخلها الفرن لمده عشر دقائق.
- وتقدم ساخنة.
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