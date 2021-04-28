طريقة عمل كنافة نابلسية في 20 دقيقة فقط …حلويات رمضان الشهية

كنافة نابلسية ، مع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يزداد إقبال الوطن العربي علي الحلويات الشرقية خاصا بعد الإفطار مباشرة اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مكونات وطريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وفي دقائق معدودة عشرون دقيقة فقط فهذه الكنافة مشهورة سميت بهذا الاسم نظرا لمدينة نابلس الفلسطينية ولكن انتشرت هذه الكنافة في الوطن العربية كله نظرا لطعمها الشهي فتابعوا معي طريقة عملها في السطور القليلة القادمة.

1000 جرام من الكنافة .

. 1000 جرام من الجبنة العكاوي المنقوع والمصفي.

600 جرام من الزبدة المجمدة ويتم تسيحها.

معلقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.

2 كوب من الجبن الموزريلا.

3 أكواب من شربات السكر.

مكسرات للتزيين ( فستق ).

مكونات طريقة عمل الكنافة بالجبن العكاوي والموزريلاطريقة عمل كنافة نابلسية بالجبن العكاوي و الجبن الموزريلا

بعد أستعراض الكنافة بالقشطة مسبقا اليوم نستعرض لكم الكنافة النابلسية وهي من أسهل أنواع الحلويات في تحضيرها وطهيها فهي تستغرق 20 دقيقة فقط حتي في خطوات التحضير فهي خطوات سهلة وبسيطة كالتالي.

توضع عجينة الكنافة في الفريز لمدة 6 ساعات قبل الاستخدام لسهولة فركها وتقطيعها.

تفرك الكنافة جيدا في إناء عميق حتي تكون شبيهة للبودرة.

يضاف لون الطعام البرتقالي علي الزبدة بعد تسيحها ويخلط جيدا.

يوضع خليط الزبدة علي الكنافة ويتم أمتزاجهم جيدا باليد حتي تتلون الكنافة باللون البرتقالي.

نحضر صينية بحواف صغيرة ونضع بها القليل من السمن وندهنها جيدا.

نقوم بإضافة ثلثين الكنافة في قاع الصينية حيث يغطي قاع الصينية تماما ثن نقوم بالضغط قليلا عليها تغطية القاع حتي تتماسك.

نقوم بإضافة الجبن العكاوي والجبن الموزريلا علي الكنافة وتوزيعها بالتساوي.

ثم نقوم بإدخالها الفرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لوقت عشرون دقيقة فقط.

نقوم بإخراج كنافة نابلسية من الفرن ونقوم بإضافة 3 أكواب من الشربات لتحليتها.

من الفرن ونقوم بإضافة 3 أكواب من الشربات لتحليتها. نزين الكنافة بالمكسرات.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم طريقة عمل كنافة نابلسية المشهورة في الوطن العربي وكيفية طهيها في 20 دقيقة فقط الكنافة المشهورة في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ونتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا.