ما دوت الخليج أضرار عدم تناول وجبة السحور؟

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,28 نيسان (أبريل) 2021 - 16:30
السحور، هو وجبة الطعام والشراب التي نتناولها قبل الفجر بفترة وجيزة، استعدادا ليوم الصيام والذي يستمر لساعات طويلة تبدأ من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، وفي حين أن تناول السحور هو سنة متبعة وتقليد ينصح به الكثيرين من رجال الدين وخبراء الصحة والتغذية، إلا أن البعض قد يلجأ إلى تجاهل وجبة السحور وعدم تناولها لعدة أسباب، مثل عدم الرغبة في الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل لتناول السحور أو للتقليل من عدد وجبات الطعام التي يتم تناولها بعد انتهاء الصيام في محاولة لفقدان الوزن، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان لأضرار صحية وجسدية للصائم.
وفيما يلي مجموعة من أهم أضرار عدم تناول وجبة السحور
- تجاهل تناول السحور يتسبب في حرمان الجسم من الكثير من احتياجاته الغذائية والسوائل والتي يكون الجسم في أشد الحاجة إليها خلال ساعات الصيام.
- تجاهل تناول السحور يتسبب في معاناة الصائم من الجفاف والعطش والجوع خلال ساعات الصيام.
- تجاهل تناول السحور قد يتسبب لضعاف البنية في المعاناة من الصداع والغثيان والارتجاف وعلامات انخفاض الجلوكوز.
- تجاهل تناول السحور يحرم الجسم من الطاقة التي يحتاج إليها لممارسة أنشطته اليومية العادية دون صعوبة تذكر.
- تجاهل تناول السحور يتسبب عادة في معاناة الصائم من الشعور بالكسل أو بالحاجة إلى المزيد من النوم ويقلل من قدرته على أداء العبادات وصلوات النوافل خلال يوم الصيام.
- تجاهل تناول السحور عادة ما يشجع على الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والسكرية على الإفطار في محاولة للتغلب بسرعة على الشعور بالهبوط والجوع الشديد الذي يعاني منه الجسم بسبب حرمانه من الطعام والشراب لساعات طويلة.
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