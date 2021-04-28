ما دوت الخليج أضرار عدم تناول وجبة السحور؟

السحور، هو وجبة الطعام والشراب التي نتناولها قبل الفجر بفترة وجيزة، استعدادا ليوم الصيام والذي يستمر لساعات طويلة تبدأ من آذان الفجر وحتى آذان المغرب، وفي حين أن تناول السحور هو سنة متبعة وتقليد ينصح به الكثيرين من رجال الدين وخبراء الصحة والتغذية، إلا أن البعض قد يلجأ إلى تجاهل وجبة السحور وعدم تناولها لعدة أسباب، مثل عدم الرغبة في الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل لتناول السحور أو للتقليل من عدد وجبات الطعام التي يتم تناولها بعد انتهاء الصيام في محاولة لفقدان الوزن، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان لأضرار صحية وجسدية للصائم.

وفيما يلي مجموعة من أهم أضرار عدم تناول وجبة السحور