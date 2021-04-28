مرض جديد يسببه فيروس كورونا .. فما هو

بعد مرور أكثر من عام على بداية انتشار فيروس كورونا في العالم، مازالت الدراسات والأبحاث الطبية لم تحصي أعراض كورونا وكذلك مضاعفاته، وفي كل يوم تكشف دراسة جديدة معلومات جديدة عن الفيروس، وتضيف لقائمة الأعراض والمضاعفات عنصر جديد وتطول القائمة، وهاهي دراسة جديدة تضيف لمضاعفات كورونا أمر جديد يرتبط بالجهاز العصبي وهو في التالي.

مضاعفات كورونا:

ووجدت دراسة الأدبيات العلمية الحالية، بقيادة طبيب الأعصاب في "هيوستن ميثوديست"، الدكتور جوستافو رومان، أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفيروس، وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة بالأمعاء، وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عامًا وشملت النساء والرجال بأعداد متقاربة.

التهاب النخاع الشوكي:

تؤثر حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد، وهي حالة عصبية نادرة، ما بين 1.34 و4.6 حالة لكل مليون شخص سنويا. ويعتقد الباحثون أن المعدل المرتفع بشكل غير معتاد في مرضى ما بعد "كوفيد-19" يستحق مزيدا من التحقيق.

وعلاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن 3 حالات التهاب النخاع الشوكي الحاد خلال تجارب لقاح أسترازينيكا، ونُشرت الدراسة كاملة في مجلة Frontiers in Immunology.

ويشار إلى أن أعراض التهاب النخاع المستعرض عادة ما تظهر في غضون بضع ساعات أو أيام، وفي بعض الأحيان يتطور تدريجيا خلال عدة أسابيع.

أعراض التهاب النخاع الشوكي:

حسب موقع "ويب طب" فإن التهاب النخاع الشوكي يسبب الأعراض التالية:

فقدان القدرة على الحركة.

فقدان الإحساس، ويشمل الإحساس بالحرارة، البرودة أو اللمس.

فقدان السيطرة البول.

ضعف قوة الأداء الجنسي والخصوبة.

الشعور بأوجاع أو الوخز في أطراف الأعصاب المتضررة.

صعوبة في التنفّس، السعال وخروج إفرازات من الرئة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.