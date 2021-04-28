ما دوت الخليج أسباب الغثيان ووجع المعدة والدوخة أثناء الصيام

ماهي اسباب الغثيان ووجع المعدة والدوخة اثناء الصيام، لكل حالة صحية من تلك الحالات سبب مختلف، والجمع فيما بينها يأتي لكونها من أكثر الحالات الصحية التي تصيب الصائمين، ولمعرفة أسبابها سألنا أخصائي الطب الباطني الدكتور أشرف أحمد من مستشفى حراء وأفاد بالآتي..

ماهي اسباب الغثيان ووجع المعدة والدوخة اثناء الصيام:

الغثيان والدوخة:

يعد الغثيان و الدوخة حالة صحية تصيب الصائمين بعد مرور يضع ساعات على الصيام أو عند الاستيقاظ من النوم، وهي حالة غير خطرة، وسببها يكمن في التالي:

تناول أطعمة معينة في وجية السحور مثل الأطعمة المقلية أو الأطعمة اللاذعة.

جفاف الجسم بسبب قلة شرب الماء، قبل بدء الصيام خاصة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

الغثيان أحد أبرز أعراض انسحاب الكافيين من الجسم، وعادة ما يحدث في أول أيام الصيام.

نقص السكر في الدم إما لعدم تناول أطعمة سكرية صحية، أو عدم تناول وجبة السحور.

الإجهاد و التعب خلال الصيام يمكن أن يسبب الغثيان.

وجع المعدة: دوت الخليج حالة صحية تصيب الصائمين وغالبًا ما يكون السبب عادة صحية خاطئة، أو وجود مرض مسبق يؤدي إليها، مثل:

الإفراط في تناول الأطعمة خلال وجبة السحور.

الإفراط في شرب مشروبات الكافيين خلال فترة الإفطار.

الإصابة بقرحة المعدة.

النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور.

اضطراب القولون والتهابات الجهاز الهضمي أمراض يمكن أن تسبب وجع المعدة أثناء الصيام.

المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بآلام المعدة خلال الصيام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.