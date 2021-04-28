احتباس السوائل في الجسم وطرق علاجه

احتباس السوائل او الاستسقاء هو مشكلة يعاني منها العديد، نتيجة الاصابة ببعض الأمراض أو بسبب ممارسات حياتية غير صحية. وينتج احتباس السوائل في الجسم عن سوائل عالقة في أنسجة الجسم، خاصة في أنسجة الجلد والبشرة.

وهناك انواع مختلفة من احتباس السوائل في الجسم أوردها موقع "ويب طب" على الشكل التالي:

الوذمة المحيطية: وتؤثر على الكاحلين والأقدام والكفين والذراعين، وتشمل أعراضها التورم وصعوبة تحريك أجزاء معينة من الجسم.

الوذمة الرئوية: وفيها تتجمع سوائل إضافية في الرئتين ما يجعل عملية التنفس الطبيعية صعبة، وقد ينتج عن هذه الحالة مشكلة صحية أخرى تسمى فشل القلب الاحتقاني، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي أو حتى الموت.

الوذمة الجماعية: ويصيب هذا النوع من الوذمات الدماغ، والسبب وراءها حالة صحية خطيرة جدًا.

الوذمة البقعية: وهي حالة خطيرة وأحد المضاعفات والتعقيدات الناتجة عن اعتلال الشبكية السكري. وفيها يحدث انتفاخ في البقعة الشبكية التي تساعد على جعل الشخص يرى الصور واضحة، وقد يلاحظ المصاب تغيرات في طريقة رؤية الألوان مثلًا.

اسباب واعراض احتباس السوائل في الجسم

تقف أمراض وعوامل عدة وراء الاصابة باحتباس السوائل في الجسم وهي:

امراض القلب والكبد والكلى والسكري.

الحمل.

تناول بعض الادوية مثل ادوية السكري ومضادات الالتهاب.

تناول ملح الطعام والصوديوم بشكل مفرط.

سوء التغذية والتجويع المستمر.

استهلاك بعض الفيتامينات الضرورية بنسب أقل مما يجب، مثل فيتامينات ب1، وب6، وب5.

اورام الدماغ والجلطة او السكتة الدماغية.

الحساسية.

الدورة الشهرية أو الفترة السابقة لنزول الدورة.

حبوب منع الحمل .

بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث .

عدم الحركة لوقت طويل.

تعتمد أعراض احتباس السوائل في الجسم الظاهرة على السبب الرئيسي وراء الحالة، ولكن بعض الأعراض مثل الانتفاخ والألم، تعد أعراضًا شائعة.

علاج احتباس السوائل في الجسم

في حال كان السبب مرضياً، ينبغي استشارة الطبيب المختص والتباحث معه حول كيفية علاج احتباس السوائل او التخفيف منه، خاصة إذا كان تناول بعض الادوية يقف وراء هذا الاستسقاء.

ويمكن علاج احتباس السوائل والتقليل من اعراضه باتباع النصائح التالية كما جاءت على موقع "ويب طب":