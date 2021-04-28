أسهل طريقة عمل كعك العيد الناعم مثل الجاهز كالمحترفين في الحلويات

أسهل طريقة عمل كعك العيد الناعم اللذيذ مع إقتراب عيد الفطر المبارك ضمن الوصفات والعادات في العيد هو عمل كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة هؤلاء الأساس في حلويات المعتادة بفرحة العيد وهناك أشخاص يفعلون أصناف أخرى بجانبهم مثل السابليه، المنين..وغيرهم من أنواع الحلويات التي تبعث البهجة حين الرجوع بعد صلاة العيد ويكون في البيت هذه المقبلات الشهية على الفطور مع كوب شاي بحليب أو مع فنجان القهوة شيء لذيذ للغاية، نقدم لكم أفضل وأسهل وصفة لـ الكحك الناعم مثل المحترفين سوف يكون لديكِ كأشهر محلات الحلواني هش ودايب ويمكن أيضاً أن يحشى بحشوات مثل العجمية، الملبن، مكسرات على حسب الرغبة.

حلويات العيد

هي عبارة عن الكعك الناعم المحشو أو السادة وطريقة عمل البيتي فور بأسهل الطرق، وتعد تحضير تلك الحلويات ليس صعياً وتكون النتيجة مثل الجاهز بل أفضل مائة مرة نظراً لأنها مضمونة من صنع يديك ومذاقها رائع كل الأمر في إتباع الخطوات والمقادير بالضبط مثل كيفية عمل أحلى بسكويت نشادر هش ولذيذ، وأيضاً طريقة عمل الغريبة ناعمة جداً وكل هذه الأصناف تكون نتيجتها ممتازة وناجحة 100% واقتصادية أيضاً ومضمونة في نظافتها يكفي أنها من يديك إلى أولادك وأسرتك مباشرة..وكل عام وأنتم بألف خير.

مقادير كعك العيد الناعم

كيلو دقيق ويفضل استخدام الدقيق المخصص للكحك والبسكوت.

2 كوب ونصف سمن بلدي بدرجة حرارة الغرفة.

10 جرام خميرة فورية (ملعقة كبيرة).

ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

نصف كوب حليب.

رشة ملح.

في وعاء عميق ضعي المكونات الجافة (الدقيق – الملح – البيكنج بودر – الحليب البودرة – السمسم ) مع بعضها ثم تخلط.

في كوب ضعي ربع كوب ماء دافئ وملعقة سكر والخميرة ويقلب ويترك حتى تتفاعل.

ثم ضعي السمنة على الدقيق وتبس جيداً حتى تتشرب كل حبة بالسمنة.

بعد ذلك ضيفي الخميرة وتخلط برفق وليس عجن.

قومي بإضافة ربع كوب الحليب ثم تلم العجينة باليد وتغطى وتترك حتى تخمر.

بعد ذلك قومي بأخذ قطعة صغيرة تكور وتحشى بأي نوع حشوة عجوة أو ملبن أو مكسرات أو يكون سادة.

ضعي الكحك في الصينية مدهونة أو تحته ورق زبدة ثم يشكل بالمنقاش أو بالختامة.

يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة بالرف الأوسط..وبالهنا على قلوبكم.

خطوات عمل كعك العيد الناعم