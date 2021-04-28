طريقة عمل حلوى الديبازة في أول يوم عيد الفطر المبارك في السعودية

إليكم طريقة تحضير حلوى الديبازة في أول يوم عيد الفطر المبارك في السعودية حيث يتميز المطبخ السعودي بتقديم العديد من الحلويات التقليدية في عيد الفطر المبارك من أهمها حلوة الديبازة تعد من أطباق الحلوى الشعبية في السعودية لا تخلو من المائدة في عيد الفطر لأنها شهية و للذيذة الطعم حلوى الديبازة تحضر في مدن الحجاز كما أن مكوناتها هذه الوصفة غنية بفوائد صحية لصحة الجسم وسريعة التحضير و لا تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها حوال نصف ساعة ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح تفصيلي لطريقة عمل حلوى الديبازة من اشهر حلويات وأطباق عيد الفطر المبارك بالسعودية ذاته الطعم المشهي. طريقة عمل حلوى الديبازة السعودي ومكوناتها طريقة عمل حلوى الديبازة السعودي ومكوناتها المكونات …. مغلف من قمر الدين.

عود قرفة.

5 حبات من الهيل.

4 حبات من القرنفل.

كاس من السكر الخشن.

كاس من السمنة.

نصف كاس من اللوز.

كاس من التمر.

نصف كاس من المشمش المجفف.

نصف كاس من الزبيب المجفف.

نصف كاس من التين المجفف. طريقة تحضير وصفة الدبيازة السعودي أولا قومي بتقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة ثم انقعيها بماء مغلي حوالي ليلة كاملة مع ضرورة المراقبة لتحريك قمر الدين من وقت إلى اخر. قومي بنقع باقي الفواكه المجففة في الماء حوالي ساعتين على الأقل وبعد ذلك صفيها من الماء جيدا. قشري اللوز واسلقيه. احضري وعاء وضعيه على نار درجة حرارة متوسطة و قومي بتسخين السمن في الوعاء. ثم ضيفي إليه التمر حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح ثم ارفعي التمر من الوعاء واتركيه جانبا للاستعمال اللاحق. ضعي اللوز حتى يحتمر في نفس الوعاء ويكتسب اللون الذهبي ثم ارفعيه من الوعاء واتركيه جانبا للاستعمال الأحق. ثم ضعي كل من التين والمشمش والزبيب في نفس الوعاء مع التقليب لمدة دقيقة واحدة. ضعي قمر الدين المنقوع و ضعي عليه السكر في الخلاط واخفقيهم جيدا. ضيفي خليط قمر الدين في وعاء على السمنة وضيفي عليهم كل من القرفة والهيل والقرنفل والتمر للخليط ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة 25 دقيقة. قومي بصب الخليط في كاسات التقديم ثم زينيها بالتين والذبيب والمشمش واللوز المحمص. طريقة تحضير وصفة الدبيازة السعودي الوسوم

إليكم طريقة تحضير حلوى الديبازة في أول يوم عيد الفطر المبارك في السعودية حيث يتميز المطبخ السعودي بتقديم العديد من الحلويات التقليدية في عيد الفطر المبارك من أهمها حلوة الديبازة تعد من أطباق الحلوى الشعبية في السعودية لا تخلو من المائدة في عيد الفطر لأنها شهية و للذيذة الطعم حلوى الديبازة تحضر في مدن الحجاز كما أن مكوناتها هذه الوصفة غنية بفوائد صحية لصحة الجسم وسريعة التحضير و لا تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها حوال نصف ساعة ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح تفصيلي لطريقة عمل حلوى الديبازة من اشهر حلويات وأطباق عيد الفطر المبارك بالسعودية ذاته الطعم المشهي. طريقة عمل حلوى الديبازة السعودي ومكوناتها طريقة عمل حلوى الديبازة السعودي ومكوناتها المكونات …. مغلف من قمر الدين.

عود قرفة.

5 حبات من الهيل.

4 حبات من القرنفل.

كاس من السكر الخشن.

كاس من السمنة.

نصف كاس من اللوز.

كاس من التمر.

نصف كاس من المشمش المجفف.

نصف كاس من الزبيب المجفف.

نصف كاس من التين المجفف. طريقة تحضير وصفة الدبيازة السعودي أولا قومي بتقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة ثم انقعيها بماء مغلي حوالي ليلة كاملة مع ضرورة المراقبة لتحريك قمر الدين من وقت إلى اخر. قومي بنقع باقي الفواكه المجففة في الماء حوالي ساعتين على الأقل وبعد ذلك صفيها من الماء جيدا. قشري اللوز واسلقيه. احضري وعاء وضعيه على نار درجة حرارة متوسطة و قومي بتسخين السمن في الوعاء. ثم ضيفي إليه التمر حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح ثم ارفعي التمر من الوعاء واتركيه جانبا للاستعمال اللاحق. ضعي اللوز حتى يحتمر في نفس الوعاء ويكتسب اللون الذهبي ثم ارفعيه من الوعاء واتركيه جانبا للاستعمال الأحق. ثم ضعي كل من التين والمشمش والزبيب في نفس الوعاء مع التقليب لمدة دقيقة واحدة. ضعي قمر الدين المنقوع و ضعي عليه السكر في الخلاط واخفقيهم جيدا. ضيفي خليط قمر الدين في وعاء على السمنة وضيفي عليهم كل من القرفة والهيل والقرنفل والتمر للخليط ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة 25 دقيقة. قومي بصب الخليط في كاسات التقديم ثم زينيها بالتين والذبيب والمشمش واللوز المحمص. طريقة تحضير وصفة الدبيازة السعودي

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