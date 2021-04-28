طريقة تحضير أفخم تارت كنافة الشيكولاته أفضل من المحلات في رمضان

إليكم طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته افضل من المحلات في رمضان تعد الكنافة من اشهر وألذ الحلويات المميزة و مرغوبة عند الكبار والصغار وفي جميع البلدان العربية كما أن تارت الكنافة بالشيكولاته من افضل الحلويات الشرقية التي يكثر تحضيرها في شهر رمضان المبارك ويمكن حشوة الكنافة بوجه عام بأكثر من طريقة مثل الكريمة والمكسرات شكولاته نوتيلا سوف نقوم اليوم بتحضير شكل جديد للكنافة شكل فخم ينفع في المناسبات السعيدة وشهر رمضان المبارك على هيئة تارت كنافة بالشيكولاته أفضل من المحلات تابع معنا عزيزي القارئ من خلال هذا المقال و عبر السطور الأتية طريقة عمل أفخم تارت كنافة في رمضان. طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان ومكوناته طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان ومكوناته المكونات… 200 جرام من الكنافة السادة أو اقل من ربع كيلو ب 50 جرام.

نصف كاس من السمنة ويضاف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة اخرى من الزبدة لدهن صينية الكنافة.

نصف كاس من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. وصفة الشربات الثقيل لأفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان. وصفة الشربات الثقيل لأفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان. المقادير.. كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

نصف عصر ليمونه. طريقة تحضير الشربات في وعاء ضعي كل من السكر الماء وعصير الليمون على نار متوسطة الحرارة. بدون تقليب وعند الغليان ضيفي عصير الليمون. اتركيه على النار يغلى لمده خمس دقائق. ارفعيه من على النار وضعيه في وعاء اخر بارد حتى يبرد تماما للاستخدام اللاحق. مكونات كريمة الشوكولاته لتارت الكنافة 230 جرام شوكولاته جالكسي بالحليب ( لو غير متوفر ينفع شكولاته مطبخ دريم بالحليب).

مقدار كوب كريمة خفق سائلة (فريش كريم أو كريمة لباني).

ملعقة كبيرة من الزبد السايحه.

رشه ملح. طريقة تحضير الشرباتمكونات كريمة الشوكولاته لتارت الكنافة طريقة تحضير وصفة أضخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان احضري وعاء وضعي فيه الكنافة ثم ضيفي السكر البودره وقومى بعملية الخلط باليدين حتى يمتزج السكر مع الكنافة. ثم قومي بإضافة الزبدة المذابة على الكنافة مع الفرك باليدين حتى تتشرب الكنافة الزبدة. احضري صنية تارت قابلة للفتح من الجنب وقومي بدهنها بقليل من الزبدة في القاعدة وعلى الجوانب. ضعي الكنافة في التارت و قومي بتوزيعها من جميع الجهات في القاعدة وفي الجوانب. اضغطي بيديك على الكنافة وكبسيها جيدا في صينيه التارت احرصي على أن تكون الكنافة في سمك واحد حتى تحصلي على نتيجة جيدة. قومي بتغليف صينية تارت الكنافة من الخارج بورقه من الألومنيوم الفويل. ثم ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 200 درجة حتى تكتسب اللون الذهبي من جميع الأطراف. قومي بتشغيل الشواية على الكنافة من الوجه. حتى يحتمر الوجه ثم أخرجيها من الفرن على طبق التقديم وسكوبي عليها الشربات الثقيل ثم اتركيها جانبا حتى تتشرب من الشربات جيدا. قمى بتجهيز حشوة كريمة الشيكولاته بتسخين الكريمة ثم ضيفي عليها الشوكولاته حتى تذوب تماما عن طريق حمام مائي. وبعد ذوبان الشيكولاته بالكامل قومى بإضافة الزبدة عليها ورشه من الملح وزيت وبعد التأكد شكولاته ارفعيها جانبا من حمام الماء. سكوبي الحشو فوق تارت الكنافة مباشرة ويترك لمدة عشر دقائق. قومي بتزيينها أو اتركيها سادة حسب الرغبة. ضعي تارت الكنافة بالشيكولاته في البراد حتى يبرد ويتماسك ويصبح جاهز للتقديم وبصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة أضخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان الوسوم

إليكم طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته افضل من المحلات في رمضان تعد الكنافة من اشهر وألذ الحلويات المميزة و مرغوبة عند الكبار والصغار وفي جميع البلدان العربية كما أن تارت الكنافة بالشيكولاته من افضل الحلويات الشرقية التي يكثر تحضيرها في شهر رمضان المبارك ويمكن حشوة الكنافة بوجه عام بأكثر من طريقة مثل الكريمة والمكسرات شكولاته نوتيلا سوف نقوم اليوم بتحضير شكل جديد للكنافة شكل فخم ينفع في المناسبات السعيدة وشهر رمضان المبارك على هيئة تارت كنافة بالشيكولاته أفضل من المحلات تابع معنا عزيزي القارئ من خلال هذا المقال و عبر السطور الأتية طريقة عمل أفخم تارت كنافة في رمضان. طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان ومكوناته طريقة عمل أفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان ومكوناته المكونات… 200 جرام من الكنافة السادة أو اقل من ربع كيلو ب 50 جرام.

نصف كاس من السمنة ويضاف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة اخرى من الزبدة لدهن صينية الكنافة.

نصف كاس من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. وصفة الشربات الثقيل لأفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان. وصفة الشربات الثقيل لأفخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان. المقادير.. كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

نصف عصر ليمونه. طريقة تحضير الشربات في وعاء ضعي كل من السكر الماء وعصير الليمون على نار متوسطة الحرارة. بدون تقليب وعند الغليان ضيفي عصير الليمون. اتركيه على النار يغلى لمده خمس دقائق. ارفعيه من على النار وضعيه في وعاء اخر بارد حتى يبرد تماما للاستخدام اللاحق. مكونات كريمة الشوكولاته لتارت الكنافة 230 جرام شوكولاته جالكسي بالحليب ( لو غير متوفر ينفع شكولاته مطبخ دريم بالحليب).

مقدار كوب كريمة خفق سائلة (فريش كريم أو كريمة لباني).

ملعقة كبيرة من الزبد السايحه.

رشه ملح. طريقة تحضير الشرباتمكونات كريمة الشوكولاته لتارت الكنافة طريقة تحضير وصفة أضخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان احضري وعاء وضعي فيه الكنافة ثم ضيفي السكر البودره وقومى بعملية الخلط باليدين حتى يمتزج السكر مع الكنافة. ثم قومي بإضافة الزبدة المذابة على الكنافة مع الفرك باليدين حتى تتشرب الكنافة الزبدة. احضري صنية تارت قابلة للفتح من الجنب وقومي بدهنها بقليل من الزبدة في القاعدة وعلى الجوانب. ضعي الكنافة في التارت و قومي بتوزيعها من جميع الجهات في القاعدة وفي الجوانب. اضغطي بيديك على الكنافة وكبسيها جيدا في صينيه التارت احرصي على أن تكون الكنافة في سمك واحد حتى تحصلي على نتيجة جيدة. قومي بتغليف صينية تارت الكنافة من الخارج بورقه من الألومنيوم الفويل. ثم ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 200 درجة حتى تكتسب اللون الذهبي من جميع الأطراف. قومي بتشغيل الشواية على الكنافة من الوجه. حتى يحتمر الوجه ثم أخرجيها من الفرن على طبق التقديم وسكوبي عليها الشربات الثقيل ثم اتركيها جانبا حتى تتشرب من الشربات جيدا. قمى بتجهيز حشوة كريمة الشيكولاته بتسخين الكريمة ثم ضيفي عليها الشوكولاته حتى تذوب تماما عن طريق حمام مائي. وبعد ذوبان الشيكولاته بالكامل قومى بإضافة الزبدة عليها ورشه من الملح وزيت وبعد التأكد شكولاته ارفعيها جانبا من حمام الماء. سكوبي الحشو فوق تارت الكنافة مباشرة ويترك لمدة عشر دقائق. قومي بتزيينها أو اتركيها سادة حسب الرغبة. ضعي تارت الكنافة بالشيكولاته في البراد حتى يبرد ويتماسك ويصبح جاهز للتقديم وبصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة أضخم تارت كنافة بالشيكولاته في رمضان

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