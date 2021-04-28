طريقة تحضير المدلعة أو القنبلة مثل محلات الحلواني

طريقة عمل المدلعة أو القنبلة مثل محلات الحلواني من احلي واجمل الوصفات الغنية بالقيمة غذائية بالإضافة إلى الشكل والطعم اللذيذ المشهي كما أنها أصبحت من الحلويات ذات شهرة في محلات دمياط يتم تحضيرها على شكل طبقات طبقة من البسبوسه و طبقة من الكنافة والكريم شانتيه وطبقة من الكراميل والمكسرات اطلق عليها اسم المدلعة وذلك من اجل تميز ومنافسة المصانع ومحلات الحلوى في تصنيعها كما أنها حلوى ظهرت منذ مدة ليست بطويله ولكنها اشتهرت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طعمها اللذيذ ومذاقها الرائع. كما أنها احتلت مكانة عالية بجانب الحلويات الأخري استطاعت أن تنافس باقي الحلويات في شهر رمضان المبارك وباقي العام أيضا ابقوا معنا من خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم طريقة عمل المدلعة أو القنبلة بأبسط الخطوات الميسرة على ربه المنزل. طريقة عمل المدلعة أو القنبلة ومكوناتها طريقة عمل المدلعة أو القنبلة ومكوناتها المكونات:-

تحضير الطبق الأولي من المدلعة البسبوسه.. 2 كاس ونصف دقيق السميد.

نصف كاس سكر.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف كاس سمنة مختلط بزيت.

كاس لبن حليب دافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل ابيض. مقادير الشربات:- كوب كبير سكر.

كوب كبير ماء. طريقة تحضير الطبقة الثانية من المدلعة أو القنبلة طريقة تحضير الطبقة الثانية من المدلعة أو القنبلة الكنافة.. مقدار ربع كيلو كنافة.

نصف كاس سمنة.

ربع كاس سكر بوردة. طريقة تحضير الطبقة الثالثة من المدلعة أو القنبلة طريقة تحضير الطبقة الثالثة من المدلعة أو القنبلة الكريمة.. كاس كريم شانتيه خام.

نصف كاس سكر بودر.

علبة قشطه.

كاس لبن مثلج.

صوص كرامل. طريقة تحضير وصفة المدلعة أو القنبلة ضعي فوق النار وعاء وبعد أن يسخن ضيفي إليه اللبن البودر وقلبيه حتى يكتسب اللون الذهبي الخفيف ثم ضيفي السميد والبيكنج بودر والسكر وجوز الهند وقومي بتقليب جميع المكونات جيدا. ضيفي السمنة وقومي ببس كل المكونات الجافة مع بعضها حتى تتشرب السمنة. ثم قومي بإضافة العسل واللبن الدافئ مع التقليب المستمر. ضيفي اللبن إلى المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها وذلك بدون عجن. احضري صنية مقاس 26 وأدنيها بقليل من السمنة والطحنية. ثم ضعي الخليط السابق إعداده مع تسويه الخليط جيدا. ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها احمر ذهبيا. ضعي وعاء على نار متوسطة الحرارة ضيفي فيه السكر والماء واتركيهم حتى الغليان ثم ضيفي عصير الليمون. ارفعي الشربات من على النار وهو ساخن جدا وسكبى نصف كمية الشربات على البسبوسه وهي ساخنه ثم غطيها واتركيها جانبا حتى تتشرب. تحضير الكنافة قومي بتقطيع الكنافة قطع صغيرة بعد وضعها في الفريزر. ثم نضيف إليها السمنة السايحة حتى تشرب الكنافة ثم ضيفي السكر ثم قلبيي المكونات جيدا. افردي الكنافة في قاعة الصينية مقاس 26 بعد دهنها بالسمن من كل الجوانب في الأرضية. ادخلي صينية الكنافة الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم أخرجيها وهي ساخنة وقومي بوضع باقي الشربات عليها واتركيها جانبا حتى تتشرب الشربات بالكامل. في بوله عميقه ضعي الكريم شانتيه مضاف إليه واللبن السكر عن طريق المضرب الكهربائي تخفق المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط كريمي متماسك. اقلبي البسبوسه ثم ضعي عليها تارت كيك فارغ. ثم ضعي فيه كمية من الكريم شانتيه مع التوزيع الجيد. ثم ضعي طبقة الكنافة من اعلي الكريمة. ثم ضعي طبقة اخرى من الكريمة اخرى. ثم ضعي الكراميل على الوجه و قوم بتزينها بالمكسرات المشكلة ثم قومى برفع التارت حتى تأخذ الشكل الجميل المتساوي وقدمها لأسرتك. طريقة تحضير وصفة المدلعة أو القنبلة الوسوم

طريقة عمل المدلعة أو القنبلة مثل محلات الحلواني من احلي واجمل الوصفات الغنية بالقيمة غذائية بالإضافة إلى الشكل والطعم اللذيذ المشهي كما أنها أصبحت من الحلويات ذات شهرة في محلات دمياط يتم تحضيرها على شكل طبقات طبقة من البسبوسه و طبقة من الكنافة والكريم شانتيه وطبقة من الكراميل والمكسرات اطلق عليها اسم المدلعة وذلك من اجل تميز ومنافسة المصانع ومحلات الحلوى في تصنيعها كما أنها حلوى ظهرت منذ مدة ليست بطويله ولكنها اشتهرت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طعمها اللذيذ ومذاقها الرائع. كما أنها احتلت مكانة عالية بجانب الحلويات الأخري استطاعت أن تنافس باقي الحلويات في شهر رمضان المبارك وباقي العام أيضا ابقوا معنا من خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم طريقة عمل المدلعة أو القنبلة بأبسط الخطوات الميسرة على ربه المنزل. طريقة عمل المدلعة أو القنبلة ومكوناتها طريقة عمل المدلعة أو القنبلة ومكوناتها المكونات:-

تحضير الطبق الأولي من المدلعة البسبوسه.. 2 كاس ونصف دقيق السميد.

نصف كاس سكر.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف كاس سمنة مختلط بزيت.

كاس لبن حليب دافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل ابيض. مقادير الشربات:- كوب كبير سكر.

كوب كبير ماء. طريقة تحضير الطبقة الثانية من المدلعة أو القنبلة طريقة تحضير الطبقة الثانية من المدلعة أو القنبلة الكنافة.. مقدار ربع كيلو كنافة.

نصف كاس سمنة.

ربع كاس سكر بوردة. طريقة تحضير الطبقة الثالثة من المدلعة أو القنبلة طريقة تحضير الطبقة الثالثة من المدلعة أو القنبلة الكريمة.. كاس كريم شانتيه خام.

نصف كاس سكر بودر.

علبة قشطه.

كاس لبن مثلج.

صوص كرامل. طريقة تحضير وصفة المدلعة أو القنبلة ضعي فوق النار وعاء وبعد أن يسخن ضيفي إليه اللبن البودر وقلبيه حتى يكتسب اللون الذهبي الخفيف ثم ضيفي السميد والبيكنج بودر والسكر وجوز الهند وقومي بتقليب جميع المكونات جيدا. ضيفي السمنة وقومي ببس كل المكونات الجافة مع بعضها حتى تتشرب السمنة. ثم قومي بإضافة العسل واللبن الدافئ مع التقليب المستمر. ضيفي اللبن إلى المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها وذلك بدون عجن. احضري صنية مقاس 26 وأدنيها بقليل من السمنة والطحنية. ثم ضعي الخليط السابق إعداده مع تسويه الخليط جيدا. ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها احمر ذهبيا. ضعي وعاء على نار متوسطة الحرارة ضيفي فيه السكر والماء واتركيهم حتى الغليان ثم ضيفي عصير الليمون. ارفعي الشربات من على النار وهو ساخن جدا وسكبى نصف كمية الشربات على البسبوسه وهي ساخنه ثم غطيها واتركيها جانبا حتى تتشرب. تحضير الكنافة قومي بتقطيع الكنافة قطع صغيرة بعد وضعها في الفريزر. ثم نضيف إليها السمنة السايحة حتى تشرب الكنافة ثم ضيفي السكر ثم قلبيي المكونات جيدا. افردي الكنافة في قاعة الصينية مقاس 26 بعد دهنها بالسمن من كل الجوانب في الأرضية. ادخلي صينية الكنافة الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم أخرجيها وهي ساخنة وقومي بوضع باقي الشربات عليها واتركيها جانبا حتى تتشرب الشربات بالكامل. في بوله عميقه ضعي الكريم شانتيه مضاف إليه واللبن السكر عن طريق المضرب الكهربائي تخفق المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط كريمي متماسك. اقلبي البسبوسه ثم ضعي عليها تارت كيك فارغ. ثم ضعي فيه كمية من الكريم شانتيه مع التوزيع الجيد. ثم ضعي طبقة الكنافة من اعلي الكريمة. ثم ضعي طبقة اخرى من الكريمة اخرى. ثم ضعي الكراميل على الوجه و قوم بتزينها بالمكسرات المشكلة ثم قومى برفع التارت حتى تأخذ الشكل الجميل المتساوي وقدمها لأسرتك. طريقة تحضير وصفة المدلعة أو القنبلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير المدلعة أو القنبلة مثل محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.