كيراتين منزلي لتنعيم الشعر الجاف الخشن وعلاج أطرافه فقط في ساعة، الكثير من النساء ترغب في أن تمتلك شعر ناعم وأملس مما يعطيها مظهر جميل وجذاب، ولكن الشعر الجاف والخشن يرجع إلي عدة عوامل منها نقص الكيراتين الطبيعي في الشعر، وذلك نتيجة استخدام الاستشوار أو أدوات تمليس الشعر، ولكن السبب الرئيسي لخشونة الشعر هو استعمال الشامبو أو الكريمات الخاطئة والتي لا تتناسب مع طبيعة شعرك، مما يتسبب في تلف أطراف الشعر وتعرضه للتقصف مما يترك مظهر غير مستحب.

أقوي وصفة كيراتين منزلي لتنعيم الشعر الجاف الخشن وعلاجه في أسرع وقت

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو أمر يعد ضروري لأغلب الفتيات وذلك لأنه يؤثر علي نفسيتها، مما يجعلها تستخدم الكيراتين الصناعي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن في دقائق، حيث يساهم في تحسين ملمس الشعر إلا أن له أضرار أخري تؤثر بشكل سلبي علي الشعر مما تجعله يفقد رونقه ويصبح ضعيفاً، ولهذا سوف أقدم لكم كيراتين منزلي جبار يعمل علي زيادة نعومة الشعر وفي وقت قصير.

كيراتين منزلي من النشا وزيت الذرة لتنعيم الشعر الجاف الخشن كالحرير

النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر الجاف ووقف تقصفه، كما يعمل علي إعادة ترميم الشعر التالف وعلاج أطرافه المتقصفة من خلال زيادة تركيز تغلغل الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، كما يقلل من الهيشان وزيت الذرة يساعد في تنعيم الشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية تمنح الشعر النعومة، ويحافظ علي رطوبة الشعر مما يمنع جفافه ويقوم بحمايته من أضرار التصفيف مما يغذي الشعر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من البلسم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كوب من الماء.

مكونات كيراتين منزلي لتنعيم الشعر الجاف الخشن

قومي بغسل الشعر جيداً قبل وضع الكيراتين ثم يجفف، وبعد ذلك ضعي الماء في إناء علي النار ثم أضيفي النشا وامزجيهم حتي يصبح القوام كريمي.

ضعي الزيت والبلسم والعسل واخلطيهم جيداً، ثم يمشط الشعر بمشط خشبي ويقسم إلي عدة أجزاء ثم يوزع الكيراتين المنزلي علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء للشعر ويترك لمدة ساعة، ويغسل بالماء ويستخدم مرة أسبوعياً وسف تلاحظي نعومة ولمعان الشعر.

طريقة تحضير كيراتين منزلي لتنعيم الشعر الجاف الخشن وكيفية الاستخدام