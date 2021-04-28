التوترممكن يتسبب في أن جسمك يتفاعل أو يبقى له ردود أفعال بطرق غير متوقعة، منها انه ممكن يأثر على صحة فروة رأسك وطبعاً على شعرك، زي حالات تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، لكن تعرفي كمان أنه في علاقة بين التوتر وقشرة الشعر؟ في المقال ده هنعرف سوا هل التوتر ممكن يسبب قشرة الشعر؟ سألنا الخبراء وجبنالك الإجابة

هل التوتر ممكن يسبب قشرة الشعر؟ سألنا الخبراء وجبنالك الإجابة

إيه هي قشرة الشعر؟

القشرة هي حالة جلدية تتسبب في تقشر فروة الرأس والحكة، وتعتبر أحد أعراض التهاب الجلد الدهني ، وتؤدي إلى ظهور بقع متقشرة على فروة الرأس، والسبب الشائع اللي كلنا بنعتقده لظهور قشرة الرأس أنها بتكون ناتجة عن جفاف الجلد، لكن حسب الدكاترة هي بتحصل كتير في مناطق الجسم التي تحتوي على العديد من الغدد المنتجة للدهون ، وفروة الرأس هي الأكثر شيوعًا، لكن ممكن أن يصاب بها بعض الناس في الحاجبين والصدر وأعلى الظهر، والسبب الأكثر شيوعاً لظهورها هو الإفراط في إنتاج الزيت يؤدي إلى فرط نمو الخميرة، اللي بدوره بيتسبب في التهاب فروة الرأس.

إيه العلاقة بين قشرة الشعر والتوتر؟

من الحاجات المهمة اللي لازم تفهميها هو ان التوتر مش مسبب للقشرة، لكنه محفز ليه وممكن يبسبب تفاقمها وزيادتها بطريقة غير مباشرة، وإن في عدد من الأسباب لظهور القشرة تشمل التغيرات الهرمونية اللي بتسبب زيادة إنتاج الزيت على فروة الرأس ، وإنتاج الزيتاللي بيتحول لتراكمات دهنية بتسبب القشرة ، والمهيجات الكيميائية مثل الشامبو ، وأمراض المناعة الذاتية زي الصدفية، وغيرها أسباب كتيرة.

لكن التوتر بيلعب دور كبير في تفاقم الأعراض دي زي انه يتسبب في زيادة افراز الدهون على بشرتك وفروة راسك، ويسبب التغيرات الهرمونية والالتهاب والتهيج الجلدي والحكة، ودي كلها مسببات لتفاقم القشرة.

ازاي تحددي لو القشرة عندك بسبب التوتر؟

خطوة بسيطة هي اللي هتعرفك اذا كانت القشرة عندك بسبب التوتر او لا، كل اللي عليكي تعمليه هو انك تحاول تراقبي نفسك في الفترات اللي بتبقى متضايقة فيها او متوترةن وتشوفي هل بقعدي تلفي شعرك او تشديه او تلعبي فيه، هل بتحيكي راسك كتير في الفترات دي وهكذا، لأن كل الحركات دي ممكن تبقى محفز قولي لظهور القشرة.

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