طريقة عمل منين بالعجوة في البيت خفيف وناعم بنكهة وطعم مميز

طريقة عمل منين (قراقيش) بالعجوة، يعد المنين بالعجوة من الأصناف التي يتم تقديمها على وجبة الإفطار، كما يندرج ضمن قائمة كحك وبسكويت العيد، فهناك العديد من السيدات يقومون بتحضير المنين أو ما يسمى بالقراقيش بالعجوة أو الملبن، بجانب كحك العيد والبسكويت ويقدم على الفطور في عيد الفطر المبارك، وهو من أصناف المعجنات المفضلة لدى الكبار والصغار مثل الباتيه والبيتزا وغيرهم من المعجنات، وفيما يلي سوف نعرض لكم المقادير المضبوطة التي تجعل المنين خفيف وناعم.

كيلو دقيق متعدد الاستخدام.

مقدار 350 جم من الزبدة أو السمن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ..

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الينسون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

معلقتين من الحليب.

عدد واحد بيضة أو صفار بيضة فقط.

ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقادير المنين بالعجوةمقادير لتزيين الوجهمقادير الحشوطريقة تجهيز حشو المنين (القراقيش)

نقوم بعجن الزبدة جيدا مع العجوة، حتي تمتزج جيدا، ونقوم بتقسيمها إلى أصابع رفيعة مثل البقسماط.

نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة، البيكنج بودر للدقيق المنخول، ورشة الملح، والشمر، والينسون. نقوم بوضع كلا من الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ، ونخلطهم جيدا، ونتركهم جانباً. نقوم بتسخين السمن حتى درجة الغليان، ثم نقوم بإضافته تدريجياً إلى الدقيق، مع التقليب بملعقة كبيرة، حتى تقل درجة حرارة العجينة، ثم يمكن عجنه بعد ذلك باليد. نقوم بالاستمرار في العجن حتى تقل درجة حرارة العجين تماما. نقوم بإضافة كوب الخميرة،مع إضافة الحليب الدافئ تدريجيا، مع الاستمرار في العجن، حتى تتجانس المكونات مع بعضها، (يفضل العجن باستخدام العجان إذا توفر ذلك، أو الاستمرار في العجن بقدر كافي للحصول على نتيجة جيدة). تترك العجينة حتى تخمر لمدة نصف ساعة على الأقل. نقوم بتشكيل العجين بعد ذلك، ووضع حشو العجوة. نقوم بفرد العجينة، ووضع حشو العجوة، ثم نقوم بغلق الأطراف بشكل جيد، ونقوم بلفها على شكل أسطواني. نقوم بفرد العجينة بعد ذلك حتى يصبح سمكها يتراوح ما بين 1 سم إلى 1.5 سم. نقوم برصها في صجان أو صواني التسوية، ونتركها لمدة نصف ساعة أخرى حتى تخمر. نقوم بعد ذلك بدهن السطح الخارجي للعجين بخليط صفار البيض والحليب والفانيليا، ثم نقوم بوضع السمسم وحبة البركة عليها. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بزج الصواني على الرف الأوسط، وتترك من 15 إلى 20 دقيقة بالفرن. في حالة تم نضج العجين من الأسفل، نقوم بإشعال الشوية للحصول على اللون الذهبي.

طريقة عمل منين بالعجوة

بعد ذلك قومي برص المنين في طبق التقديم، ويتم تقديمه مع فنجان الشاي أو القهوة على وجبة الفطور.

لا ينبغي وضع مواد سائلة اكثر من المقادير المحددة، حتى نحصل على منين خفيف وناعم، وذلك حتي لا يصبح المنين قاسي بعد تمام النضج.

يمكن أن نقوم بدهن وجه المنين أو القراقيش بخليط من الحليب والسكر ورشة نسكافيه، بدلا من دهنه بالبيض والحليب فقط.

نصائح وأسرار نجاح المنين بالعجوة