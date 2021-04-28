أقوي ماسك لتفتيح وتقشير الوجه واليدين وشد البشرة في دقائق من أول مرة، لا شك أن أي امرأة تبحث عن الجمال في كل ما يتعلق بها وذلك حتي تظل محتفظة بأنوثتها، ومن أهم علامات جمال النساء جميعاً هو الوجه الأبيض حيث يضفي عليها مظهر جذاب، فنجد دائماً أن أغلب الفتيات والسيدات تهتم بصحة ونضارة بشرتها مما تقوم بالعناية بها بشكل خاص، حيث تقوم بشراء منتجات العناية بالبشرة مثل كريمات التفتيح أو الصابون ليكون وجهها مثل البدر، ولكن هذه المنتجات تعطيك نتيجة قصيرة خاصةً عند الخروج من المنزل، ولكنك ترغبين في حل دائم ويمنحك تبييض فوري دون الحاجة لأي مواد كيميائية.

الماسك السحري لتبييض وتقشير البشرة واليدين وشد الوجه بمكونات فعالة

تبييض وتقشير البشرة من أهم خطوات وطرق العناية بالبشرة، ولكن تتعرض بشرة الوجه للعديد من المشاكل والتي تؤثر علي لون البشرة، مما يجعلها باهتة ومرهقة مثل الخروج في أشعة الشمس أو استعمال مساحيق تجميل رديئة أو عدم الاهتمام بتنظيف الوجه بشكل دوري، ولذلك لابد من حل جذري يخلصك من كل هذه المشاكل ويجعل بشرتك صافية وناصعة البياض، ولذلك سوف أقدم لكم ماسك لتبييض وتقشير البشرة واليدين في دقائق من أول استعمال.

ماسك النسكافيه والبيض لتفتيح وتقشير الوجه واليدين لبشرة مشدودة وبيضاء

النسكافيه من المواد الطبيعية التي تحتوي علي الكافيين مما تساعد في تفتيح لون الجلد، كما يعمل علي تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت، ويساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط لاحتوائه علي مضادات أكسدة، والبيض معروف بفوائده العديدة حيث يساعد في شد البشرة ومنع الترهلات كما يزيل الخلايا الميتة ويمنحك بشرة صافية.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

القليل من الماء.

مكونات ماسك تفتيح وتقشير الوجه واليدين وشد البشرة

قومي بخفق صفار البيض ثم أضيفي باقي المكونات حتي تحصلي علي مزيج متجانس، ثم يوضع الماسك علي الوجه واليدين باستخدام فرشاة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يفرك ويغسل بالماء ويتم ترطيب الوجه واليدين، ويستخدم مرتين في الأسبوع لبشرة ناعمة وخالية من أي تجاعيد.

طريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدامماسك العدس الأحمر وماء الورد لتبييض الوجه واليدين والتخلص من التجاعيد

يعد العدس مكون طبيعي يمتاز بفوائد عديدة للبشرة لاحتوائه علي فيتامينات ومعادن هامة لصحة ونضارة الجلد، حيث يساعد علي تبييض الوجه واليدين كما يزيل الخلايا الميتة ويؤخر علامات الشيخوخة، وماء الورد يعمل علي تفتيح لون الوجه كما يزيد من نعومة البشرة وترطيبها لاحتوائه علي مضادات تعمل علي شد الوجه واليدين بفاعلية.

2 ملعقة كبيرة من العدس الأحمر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي عجينة ملساء، ثم يوضع الماسك علي الوجه واليدين ويترك لمدة 25 دقيقة ثم يمسح بقطنة مبللة بالماء الفاتر.

يغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام ثم يرطب، ويستخدم 3 مرات في الأسبوع مما يمنحك بشرة ناصعة البياض ومشدودة بسرعة فائقة.

مكونات ماسك تبييض الوجه واليدين وشد تجاعيد البشرةطريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدامماسك النشا والزبادي لتفتيح وتقشير الوجه واليدين وشد البشرة

النشا يعمل علي إزالة خلايا الجلد الميتة كما يقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها لاحتوائه علي فيتامين A، والي يساعد علي تقليل البقع الداكنة في الوجه ويخلصك من الزيوت الزائدة ويساعد علي تأخير ظهور التجاعيد، والزبادي من العناصر الطبيعية التي تساعد علي تقشير الوجه والتخلص من طبقة الجلد الميت وتجديد الخلايا، كما يساهم في الحد من ظهور علامات الشيخوخة وإزالة الخطوط.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

فرشاة للوجه.

قومي بمزج النشا والزبادي حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم يوضع علي بشرة نظيفة باستخدام الفرشاة مع الابتعاد عن منطقة العين.

يترك الماسك علي الوجه واليدين ويمكنك وضعه علي الرقبة لمدة من 20 إلي 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء ويرطب جيداً ويستخدم يومياً قبل النوم لمدة أسبوع وسوف تشعرين بفرق كبير في بشرتك بنتيجة مذهلة من أول مرة.

مكونات ماسك تبييض وتقشير الوجه واليدين والحد من تجاعيد البشرةطريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدام لوجه أكثر بياض وخالي من التجاعيد