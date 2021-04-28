أسهل طريقة عمل البيتيفور بالكوب بالمنزل ذي المحلات

البيتي فور من أشهر أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع وبخاصة الأطفال فهم يفضلون تناوله مع كوب الحليب في وجبة الإفطار لما له من مذاق جيد، غير أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية والمفيدة لجسم الإنسان، ولكن يجب على الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية تجنب تناول كميات كبيرة من البيتى فور لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية لاحتوائه على السكر والدهون، بالإضافة إلى أنه من الممكن تحضيره بإضافة الشوكولاته وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة.

مكونات عمل بيتي فور بالشوكولاته:

يعتبر المنشأ الرئيسي لحلوى البيتي فور بلاد فرنسا ومن ثم وانتشر في جميع أنحاء العالم ونال إعجاب الكثير من الأشخاص ولكي نقوم بتجهيز البيتي فور بالشوكولاته:

نحتاج إلى ملعقة من البيكنج باودر، وملعقه من الفانيليا.

نقوم بتحضير ربع كوب من الكاكاو السادة، وكوبا من الدقيق.

نجهز بيضتين في درجة حرارة الغرفة.

نحضر كوبين من السمنة، وكوب من السكر البودرة، ونصف كوب من القشطة.

نحتاج إلى كوب من الشوكولاته الملونه للتزيين.

كوب من المكسرات المشكلة والمطحونة.

نجهز ربع كوب من المربى على حسب الرغبة، مع كوب من الفواكه المجففة.

أما بالنسبة لمكونات الحشوة:كيفية تجهيز البيتي فور بالشيكولاته:

البيتي فور بالشيكولاته من أسهل وأبسط الأشياء التي نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولكي نقوم بتجهيزه فى المنزل يجب علينا إتباع الآتي: