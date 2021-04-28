طريقة تحضير وتزيين الباب كيك اللذيذ في المنزل مع صوص الشوكولاتة

طريقة تحضير وتزيين الباب كيك اللذيذ في المنزل مع صوص الشوكولاته، البان كيك هي نوع من أنواع الحلويات الغربية، بالإضافة إلى كونها أكلة لذيذة وخفيفة تتكون من الطحين، البيض، الحليب، السكر، الزبدة المذوبة، الفانيليا، الملح، هناك أنواع متعددة للبان كيك وهذه الأنواع هي، بان كيك بالشوكولاته، بان كيك بالمربى، بان كيك بالفواكه، بان كيك بالسيرب.

مكونات البان كيك اللذيذ:

يتكون البان كيك من مكونات أساسية وهي:

1 كوب من الطحين.

1 كوب من الحليب السائل.

1 حبة بيضة.

3 ملاعق صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة ملح.

القليل من الزبدة لمسح المقلاة.

طريقة تحضير الباب كيك:

لتحضير البان الكيك اللذيذ:

يجب خلط جميع المكونات السابقة جيدا ماعدا الزبدة.

بعد ذلك يتم ترد الخليط جانباً لمدة 5 دقائق، أو حتي تحمى المقلاة.

تدهن المقلاة بحوالي نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة من الزبدة.

ثم نسكب القليل من المخلوط في المقلاة.

بعد ذلك نقوم بتقليب البان كيك على الجهة الأخرى حين يبدأ ظهور فقاعات صغيرة على البان كيك، ويشقر لونها من الأسفل.

وبذلك نكون قد انتهينا من تحضير ألذ وأشهى بان كيك.

طرق تزيين البان كيك:

لتزيين البان الكيك بالعسل والفواكه:

نسكب العسل على البان كيك، ثم نضع عليه الشوكولاته المبشورة.

بعد ذلك يتم تقطيع حبات من الفراولة إلى شرائح بشكل طولي، ثم ترتيبها حول البان كيك حتي يصبح شكله مثل شكل الوردة.

نضع حبيتين من الكرز على شكل عيون في منتصف البان كيك.

مكونات صوص الشوكولاته وطريقة تحضيره:

يتكون صوص الشوكولاته الخاص بالبان كيك من:

3 أرباع كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف سكر خشن.

نصف ملعقه فانيليا سائله كبيرة.

كوب وربع ماء.

لتحضير صوص شوكولاته البان كيك: