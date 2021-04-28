طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل أو الدجاج والخضار، تعد المعكرونة بالبشاميل من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثير من الناس خاصة العالم العربي وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة عملها كما أن لها عدة طرق لتحضيرها بكل سهولة في المنزل سنتعلم معاً طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل أو الدجاج والخضار، لعمل المعكرونة بالبشاميل هناك أولاً عدة مكونات أساسية مثل اللحمة المفرومة وصلصة البشاميل سنتعلم معاً طريقة التحضير. أولا مكونات المعكرونة بالبشاميل: كيس معكرونة أصابع.

2 ملعقة من الزيت.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة بهار مشكل.

حبة بصل مفروم. طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل: أولاً نسلق المعكرونة في ماء مغلي. ثم نسخن الزيت. ثم نضع البصل واللحم على الزيت ونقلب المكونات معاً ثم نضيف الثوم. بعد ذلك نضيف البهارات والفلفل والملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نسخن القليل من الزيت ونضع عليه البصل المفروم ونقلبه حتي يتحول لونه إلى الذهبي. بعد ذلك نضيف الثوم إلى البصل ونقلب جيداً. بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع عليها القليل من الدقيق. ثم نضع القليل من المعكرونة ونضع فوقها اللحمة المفرومة. ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة. ثم نشعل الشواية قليلاً على الصينية للحصول على لون ذهبي على وجه الصينية. بعد ذلك نخرج الصينية ونقدمها للأكل. ثانياً مكونات المعكرونة بالبشاميل والدجاج: 2 من صدور الدجاج.

بصلة.

2 فص ثوم.

حبة طماطم.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

فلفل رومي أخضر.

نصف كيلو معكرونة.

4 ملاعق من زيت الذرة.

2 ملعقة من الملح. طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل والدجاج: أولاً نسلق المعكرونة في ماء مغلي. ثم نضع صدور الدجاج في إيناء علي النار. بعد ذلك نضع عليها الماء ونضيف إليه البصل والفلفل الأسود والبهارات والملح. ثم نتركها على النار لمدة ساعة. بعد ذلك نرفع صدور الدجاج من الماء ونتركها قليلاً حتي تبرد. بعد ذلك نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة. ثم نضع صدور الدجاج في إيناء ونضع عليها الفلفل الأسود والبهارات ونتركها على النار لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نضع صدور الدجاج في صينية مدهونة بالزيت ونضع عليها البشاميل. ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نخرجها ونقدمها للأكل. أولا مكونات المعكرونة بالبشاميل:طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل:ثانياً مكونات المعكرونة بالبشاميل والدجاج:طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل والدجاج: الوسوم

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل أو الدجاج والخضار، تعد المعكرونة بالبشاميل من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثير من الناس خاصة العالم العربي وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة عملها كما أن لها عدة طرق لتحضيرها بكل سهولة في المنزل سنتعلم معاً طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل أو الدجاج والخضار، لعمل المعكرونة بالبشاميل هناك أولاً عدة مكونات أساسية مثل اللحمة المفرومة وصلصة البشاميل سنتعلم معاً طريقة التحضير. أولا مكونات المعكرونة بالبشاميل: كيس معكرونة أصابع.

2 ملعقة من الزيت.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة بهار مشكل.

حبة بصل مفروم. طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل: أولاً نسلق المعكرونة في ماء مغلي. ثم نسخن الزيت. ثم نضع البصل واللحم على الزيت ونقلب المكونات معاً ثم نضيف الثوم. بعد ذلك نضيف البهارات والفلفل والملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نسخن القليل من الزيت ونضع عليه البصل المفروم ونقلبه حتي يتحول لونه إلى الذهبي. بعد ذلك نضيف الثوم إلى البصل ونقلب جيداً. بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع عليها القليل من الدقيق. ثم نضع القليل من المعكرونة ونضع فوقها اللحمة المفرومة. ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة. ثم نشعل الشواية قليلاً على الصينية للحصول على لون ذهبي على وجه الصينية. بعد ذلك نخرج الصينية ونقدمها للأكل. ثانياً مكونات المعكرونة بالبشاميل والدجاج: 2 من صدور الدجاج.

بصلة.

2 فص ثوم.

حبة طماطم.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

فلفل رومي أخضر.

نصف كيلو معكرونة.

4 ملاعق من زيت الذرة.

2 ملعقة من الملح. طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل والدجاج: أولاً نسلق المعكرونة في ماء مغلي. ثم نضع صدور الدجاج في إيناء علي النار. بعد ذلك نضع عليها الماء ونضيف إليه البصل والفلفل الأسود والبهارات والملح. ثم نتركها على النار لمدة ساعة. بعد ذلك نرفع صدور الدجاج من الماء ونتركها قليلاً حتي تبرد. بعد ذلك نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة. ثم نضع صدور الدجاج في إيناء ونضع عليها الفلفل الأسود والبهارات ونتركها على النار لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نضع صدور الدجاج في صينية مدهونة بالزيت ونضع عليها البشاميل. ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نخرجها ونقدمها للأكل. أولا مكونات المعكرونة بالبشاميل:طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل:ثانياً مكونات المعكرونة بالبشاميل والدجاج:طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل والدجاج:

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