طريقة عمل كحك العيد الناعم بكيلو دقيق اصنعي 45 قطعة من الكحك بالعجوة

تتميز هذه الأيام الجميلة بمظاهر أيام عيد الفطر المبارك طريقة عمل كحك العيد وبسكويت العيد وجميع الحلويات الشرقية والغربية لتقديمها في يوم عيد الفطر المبارك وموعده بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ما يمكن عمل بسكويت العيد بدون بيض بطريقة سهلة وغير مكلفة في المنزل للحصول على طعم شهي خصيصا لمن يعانون من حساسية الصدر، يتميز كحك العيد بالحشو الرائع كحشو الملبن وكحشو العجوة ويمكنك عمل الملبن الأبيض في المنزل واستخدام طريقة عمل العجوة لضمان نظافة أكثر وحماية لعائلتك، وتقديم حلويات العيد من صنع يدك.

مكونات الكحك الناعم بالكيلو:

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن بلدي.

ملعقة خميرة كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة رائحة كحك.

ملعقتين سمسم.

محلب.

يوضع السمن في وعاء على النار حتى يقدح في أثناء ذلك يغربل الدقيق ويضع في وعاء عميق وينع حفرة في منتف الدقيق ويضاف السمسم والمحلب، يوضع الخميرة مع السكر في ربع كوب ماء دافئ كدمعة العين ويترك ليخمر وتجربته، يوضع باقي المكونات مع بعضه البعض ويضاف السمن المقدوح في منتصف الدقيق ثم يوزع السمن على باقي الدقيق، قم بإشراب الدقيق السمن عن طريق فركه باليد جيداً حتى يصير السمن مختلط بالدقيق، تعجن العجينة بباقي كوب الماء إذا احتاجت العجين إلي ماء، يترك ساعة حتى يختمر في مكان دافئ ومغطى.

قم بتقطيع العجين على كل كور صغيرة الحجم وتشكل بالقطاعة واستخدام المناقيش الصغيرة لعمل الأشكال حسب الرغبة، وير في ثواني فرن ويدخل في فرن ساخن على درجة حراره هادئة حتى يأخذ راحته في السواء، واستخدام السمن المقدوح حتى يترك الكحك فترة ويلة بدون خوف أن يفسد.

يمكنك حشو الكحك بالملبن الأبيض المصنوع في المنزل بطريقة صحية وتقطيع قطع غيرة مغلفة بالدقيق حتى لا تلتصق باليد أثناء الحشو، وتأخذ قطعة من العجينة ويوضع الحشو في المنتصف وتغلق مرة أخرى وتنقش وتوضع في صواني الفرن للتسوية بالطريقة السابقة، طريقة عمل كحك العيد في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً بل على العكس تزيد من الفرحة وإدخال السرور على المنزل وبهذه الطريقة يمكن عمل 45 كحكة من كيلو الدقيق بطريقة بسيطة.

نقدم لك أيضا طريقة البسكويت في المنزل وبدون استخدام بيض لتقديم كل أنواع الحلويات بشكل جديد وخاص من صنع يدك لعائلتك، فطريقة عمل بسكويت العيد الملون لا تأخذ سوى 10 دقائق في الفرن وتحصل على طعم رائع بجانب تقديم الكحك والبيتيفور في طبق حلويات العيد للاحتفال بعد الفطر المبارك.

عمل العجمية لحشو الكحك بخطوات بسيطة ولا داعي لشراء العجوة من الخارج، استخدمي العجوة في حشو الكحك البيتي بعد عمل عجينة الكحك، طريقة عمل العجمية بالسمن والدقيق في 5 دقائق احصلي عليها لتبدئي حشو الكحك بالعجوة بأقل التكاليف الممكنة وستحصلي على طعم كالمحلات، وتقدمي لأطفالك كحك العيد بحشو الملبن والعجوة.