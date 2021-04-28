أخيرا سر كحك العيد الناعم وقوامه أسهل المقادير طريقة لابوار وتسيباس

مع أقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك تسعي الكثير من السيدات لعمل كحك العيد بالمنزل في جميع أنحاء الوطن العربي حيث تختلف طريقة كحك العيد في جميع البلدان العربية ولكنها تفتق علي الحشو الداخلي للكحك باختلاف أنواعه مثل الملبن وعين الجمل والفستق والعجوة من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل كحك العيد الناعم بالمنزل . مكونات كحك العيد 2 كوب ونصف من السمن

كيلو من الدقيق الأبيض

3 ملعقة كبيرة من السمسم

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة جدا من الملح

كوب من السكر البودر

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من السكر

كوب ونصف من اللبن طريقة تحضير كحك العيد ضعي نصف كوب من السمن وعليها ربع كوب من السكر وقومي بخلطهم جيدا حتي يصبح القوام كريمي وضعيها علي نار متوسطة لمدة 10 دقائق ثم اتركيها لتهدأ ثم ضعي في قدر علي نار هادئة السمنة واللبن وباقي السكر وملعقة الخميرة ثم ضعيها في العجانة مع أضافه السمسم والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح وقومي بخلطهم جيدا حتي يصبح قوامها ناعم وخفيف ثم قومي بضرب السمنة والسكر في المضرب للحصول علي قوام كريمي ثم قومي بجمع كافة المكونات والقوام الكريمي وقومي بضربهم في العجان لتحصلي علي عجينة طرية سهلة التشكيل . ثم أضيفي القليل من اللبن لزيادة طريان العجينة والقليل من الخميرة . قومي بوضعها علي ورقة زبدة وفردها بالأبدين للتخلص من تشققات العجين ثم قومي بوضع صينية مدهونة بالزبدة وقومي برص العجين بعد تشكليه علي هيئة اشكال كحك العيد ودوائر وضعيها بالفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة ثم أخرجيها وقومي بوضعها في طبق التقديم وزينها بالسكر البودر . مكونات كحك العيدطريقة تحضير كحك العيد الوسوم

مع أقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك تسعي الكثير من السيدات لعمل كحك العيد بالمنزل في جميع أنحاء الوطن العربي حيث تختلف طريقة كحك العيد في جميع البلدان العربية ولكنها تفتق علي الحشو الداخلي للكحك باختلاف أنواعه مثل الملبن وعين الجمل والفستق والعجوة من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل كحك العيد الناعم بالمنزل . مكونات كحك العيد 2 كوب ونصف من السمن

كيلو من الدقيق الأبيض

3 ملعقة كبيرة من السمسم

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة جدا من الملح

كوب من السكر البودر

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من السكر

كوب ونصف من اللبن طريقة تحضير كحك العيد ضعي نصف كوب من السمن وعليها ربع كوب من السكر وقومي بخلطهم جيدا حتي يصبح القوام كريمي وضعيها علي نار متوسطة لمدة 10 دقائق ثم اتركيها لتهدأ ثم ضعي في قدر علي نار هادئة السمنة واللبن وباقي السكر وملعقة الخميرة ثم ضعيها في العجانة مع أضافه السمسم والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح وقومي بخلطهم جيدا حتي يصبح قوامها ناعم وخفيف ثم قومي بضرب السمنة والسكر في المضرب للحصول علي قوام كريمي ثم قومي بجمع كافة المكونات والقوام الكريمي وقومي بضربهم في العجان لتحصلي علي عجينة طرية سهلة التشكيل . ثم أضيفي القليل من اللبن لزيادة طريان العجينة والقليل من الخميرة . قومي بوضعها علي ورقة زبدة وفردها بالأبدين للتخلص من تشققات العجين ثم قومي بوضع صينية مدهونة بالزبدة وقومي برص العجين بعد تشكليه علي هيئة اشكال كحك العيد ودوائر وضعيها بالفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة ثم أخرجيها وقومي بوضعها في طبق التقديم وزينها بالسكر البودر . مكونات كحك العيدطريقة تحضير كحك العيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخيرا سر كحك العيد الناعم وقوامه أسهل المقادير طريقة لابوار وتسيباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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