طريقة عمل البيتي فور في المنزل زي المحلات يذوب في الفم

طريقة عمل البيتي فور في البيت هش ولذيذ وبمذاق أفضل من الجاهز، يعد البيتي فورمن أفضل المخبوزات التي تقدم فى المناسبات والأعياد المختلفة، ومع اقتراب عيد الفطر تبدأ الكثير من ربات البيوت فى تحضير الكحك وبسكويت النشار والمعمول وكذلك أيضاً البيتي فور والغريبة، ويريدن أفضل طريقة لتكون بنكهة مميزة مثل الجاهز ولضمان نظافته وجودته فى المنزل، واليوم عبر هذا المقال سنطرق سوياً لذكر طريقة عمل البيتي فور في البيت هش ومقرمش زي الجاهز. طريقة عمل البيتي فور في البيت طريقة عمل البيتي فور في البيت المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

2 صفار بيضة.

كوب واحد من السكر البودر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام” حسب رغبتك”. خطوات عمل البيتي فور المقرمش أحضري وعاء كبير وضعي فيه السكر والزبدة وابدئي في خفقهم بالمضرب الكهربائي لمدة من الوقت حتى يصبح القوام هش وفاتح اللون مثل الأبيض.

أضيفي صفار البيض والفانيليا واستمري في عملية الخفق لمدة لا تقل عن خمسة دقائق.

ضعي الدقيق والملح إلى الخليط السابق بشكل تدريجي واخفقي جيداً حتى يختفي الدقيق تماماً، ثم قسمي الدقيق إلى نصفين.

وأضيفي ملعقة الكاكاو على نصف واحد من الخليط.

ضعي البيتي فور فى كيس التشكيل الخاص به، وأحضري صينية مناسبة وضعي بها ورق الزبدة وابدئي في رص البيتي فور عليها. قومي بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180، وأدخلي البيتى فور فى الفرن على الرف الأوسط حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي.

لا تحركي البيتي فور من مكانه إلا عندما يبرد تماماً ويصبح متماسك.

بعد أن يبرد البيتي فور يمكنك تزيينه ببعض الشيكولاته أو المربي وذلك حسب رغبتك.

ضعي البيتي فور فى طبق التقديم وبعض العصائر. خطوات عمل البيتي فور المقرمش الوسوم

طريقة عمل البيتي فور في البيت هش ولذيذ وبمذاق أفضل من الجاهز، يعد البيتي فورمن أفضل المخبوزات التي تقدم فى المناسبات والأعياد المختلفة، ومع اقتراب عيد الفطر تبدأ الكثير من ربات البيوت فى تحضير الكحك وبسكويت النشار والمعمول وكذلك أيضاً البيتي فور والغريبة، ويريدن أفضل طريقة لتكون بنكهة مميزة مثل الجاهز ولضمان نظافته وجودته فى المنزل، واليوم عبر هذا المقال سنطرق سوياً لذكر طريقة عمل البيتي فور في البيت هش ومقرمش زي الجاهز. طريقة عمل البيتي فور في البيت طريقة عمل البيتي فور في البيت المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

2 صفار بيضة.

كوب واحد من السكر البودر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام” حسب رغبتك”. خطوات عمل البيتي فور المقرمش أحضري وعاء كبير وضعي فيه السكر والزبدة وابدئي في خفقهم بالمضرب الكهربائي لمدة من الوقت حتى يصبح القوام هش وفاتح اللون مثل الأبيض.

أضيفي صفار البيض والفانيليا واستمري في عملية الخفق لمدة لا تقل عن خمسة دقائق.

ضعي الدقيق والملح إلى الخليط السابق بشكل تدريجي واخفقي جيداً حتى يختفي الدقيق تماماً، ثم قسمي الدقيق إلى نصفين.

وأضيفي ملعقة الكاكاو على نصف واحد من الخليط.

ضعي البيتي فور فى كيس التشكيل الخاص به، وأحضري صينية مناسبة وضعي بها ورق الزبدة وابدئي في رص البيتي فور عليها. قومي بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180، وأدخلي البيتى فور فى الفرن على الرف الأوسط حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي.

لا تحركي البيتي فور من مكانه إلا عندما يبرد تماماً ويصبح متماسك.

بعد أن يبرد البيتي فور يمكنك تزيينه ببعض الشيكولاته أو المربي وذلك حسب رغبتك.

ضعي البيتي فور فى طبق التقديم وبعض العصائر. خطوات عمل البيتي فور المقرمش

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