وصفات طبيعية لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة دون ألم بأقل تكلفة

من منا لا يؤرقه عملية إزالة الشعر الزائد من الجسم، فهي عملية تؤلم كثيرًا وتجعل الجسم منهك ومتعب بشكل كبير بعدها، وخاصة عند إزالة شعر المنطقة الحساسة فإن الألم يكون أشد وأكثر وجعًا، وعلى الرغم من ذلك فإن إزالة الشعر أمر لابد منه حيث أن تركه لفترات طويلة يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل والالتهابات، كما تزداد البكتريا في هذه المنطقة والتي ينتج عنها بعد ذلك رائحة سيئة تزعج جميع النساء، وبطبيعة الحال جميع النساء يحلمن بإزالة الشعر دون الشعور بأي ألم أو على الأقل ألم خفيف، واليوم نستعرض معكم بعض الطرق والوصفات التي تسهل عليك عملية إزالة الشعر من المنطقة الحساسة بدون ألم.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر

نقدم لكم عبر موقعنا، تقشير منطقة البكيني

تخطئ الكثير من النساء عند القيام بعملية إزالة الشعر من المنطقة الحساسة بشكل سريع ودون تهيئة هذه المنطقة بشكل جيد عن طريق التقشير، الذي يساعد على إزالة الجلد الميت المتراكم في منطقة البكيني، ومن ثم يسهل بشكل كبير في عملية إزالة الشعر ويمنع نمو الشعر تحت الجلد، لذا فمن الضروري القيام بتقشير المنطقة قبل عملية إزالة الشعر الزائد منها بعدة أيام قليلة.

عدم استخدام شفرات (أمواس) الحلاقة

على الرغم من أن إزالة الشعر عن طريق استخدام شفرات الحلاقة من أسهل وأقل الطرق وجعًا، إلا أنها تتسبب في ظهور الشعر أكثر خشونة وسميك، لذا لابد من تجنب إزالة الشعر الزائد بشفرات الحلاقة قبل استخدام الحلاوة أو الشمع بفترة كافية، فالشعر الطويل يسهل من عملية إزالته بشكل أسرع وأقل ألمًا من الشعر القصير.

قص الشعر الطويل

قص الشعر الطويل في منطقة البكيني حتى لا يزداد طوله عن نصف سم، كي لا يحدث ألمًا عند إزالته، وقومي بالقص عن طريق استخدام مقص معقم، مع الحرص على ترطيب المنطقة بأحد الكريمات المرطبة قبل البدء في عملية الإزالة.