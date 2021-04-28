بصفار بيضة واحدة حضري وصفة لزيادة نمو الشعر وتنعيمه في المنزل

مشاكل الشعر من أبرز المشاكل التي يعاني منها عدد كبير سواء من النساء أو الرجال هذه الأيام، وجميعها تنحصر في النهاية في مشكلة واحدة وهي مشكلة تساقط الشعر بكميات كبيرة تؤثر على صحته وتقلل من عملية نموه من جديد، فالشعر بحاجة إلى عناية فائقة من أجل التخلص من أي مشكلة تصبيه.

وصفة لزيادة نمو الشعر

وصفار البيض من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر بشكل سريع وصحي، بسبب احتوائه على الكثير من الدهون الأساسية والعناصر الغذائية التي تعمل علي ترطيب الشعر وجعله أقوى، واليوم نستعرض معكم أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بصفار البيض.

صفار البيض والعسل وزيت الزيتون

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم للشعر حيث يساعد على نمو الشعر ولمعانه، كما يساعد العسل على ترطيبه من الجذور وحتى الأطراف، يتم تحضير الوصفة عن طريق ضرب صفار البيض حتى يكون رغوة، ثم يتم إضافة العسل وزيت الزيتون وخلطهما جيدًا حتى التجانس، وبعد ذلك يتم وضع الخليط علي فروة الرأس وخصلات الشعر لمدة نصف ساعة قبل شطف الشعر بالماء البارد.

صفار البيض والحليب

يحتوي الحليب على العديد من البروتينات وأحماض الألفا هيدروكسي التي تعمل علي تقشير فروة الرأس، وإزالة الفضلات والأتربة، وهو ما يساعد في نمو الشعر ونعومته، يتم إعداد الوصفة عن طريق إضافة الحليب الدافئ إلي صفار البيض المخفوق، ثم يتم وضع الخليط علي الشعر وفروة الرأس مع التركيز علي أطراف الشعر، وتركه لمده 30 دقيقة، وبعدها يتم شطفه بماء دافئ.

صفار البيض والزبادي

يتم خلط صفار البيض مع الزبادي جيدًا ووضع الخليط علي فروة الرأس مع التأكد من وصوله إلى جميع المناطق، ويتم تركه لمدة ربع ساعة وبعدها يتم غسل الشعر جيدًا.