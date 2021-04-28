طرق إيقاف نزيف الأنف بشكل سريع وما هي الحركات التي يجب أن نتجنبها أثناء النزيف

نزيف الأنف المفاجئ أحد الأعراض التي تقابلنا ونتعرض لها جميعًا من حين لآخر دون معرفة التصرف الصحيح في هذه الحالة لإيقاف هذا النزيف، والذي يحدث نتيجة عدة أسباب من أهمها:الارتفاع في ضغط الدم، اختلاف درجات الحرارة، التعرض للجفاف، استخدام الأدوية التي تسبب سيولة الدم، وفي بعض حالات البرد، حيث أن الشعيرات الدموية الموجودة في بطانة الأنف رقيقة للغاية مما يجعلها عرضة للنزيف باستمرار.

طرق إيقاف نزيف الأنف

نقدم لكم من خلال هذه المقالة طرق إيقاف نزيف الأنف حيث أن نزيف الأنف يشير للعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو الجفاف أول استخدام بعض الأدوية، وإليكم النصائح والوضعيات التي يجب عملها في وقت النزيف.

الاعتدال في وضعية الجلوس واتخاذ الوضعية المستقيمة مع محاولة القيام بإحناء الرأس إلى الأمام وليس للخلف كما يعتقد الكثيرين خطأ أن ميل الرأس للخلف يساعد بشكل أسرع في إيقاف النزيف، فهو على العكس يجعل المصاب يقوم ببلع بعض الدماء.

القيام على طرف الأنف اللين بأصبعي السبابة و الإبهام لمدة خمس دقائق متواصلة، مع محاولة التنفس، وفي حالة استمرار النزيف وعدم توقفه، فيتم الاستمرار بالضغط لمدة تصل إلى عشر دقائق إلى أن يقف النزيف.

اللجوء إلى عمل كمادات باردة على الأنف من الحلول السريعة والفعالة في إيقاف النزيف بشكل أسرع، وذلك لكون الماء البارد يعمل على تضييق الأوعية الدموية و إيقاف النزف، ويمكن استخدام قطعة من الثلج أيضًا كبديل للماء البارد.

تجنب وضع الأصابع في الأنف نهائيًا لأن ذلك قد يعرضها للإيذاء وزيادة النزيف.

الانتباه إلى ضرورة عدم التمخط أو تنظيف الأنف لمدة 12 ساعة بعد إيقاف النزف حتى لا يعود النزيف مرة ثانية، ومحاولة الراحة التامة وأخذ قسط مناسب من النوم.

ضرورة عدم التغافل عن نزيف الأنف والاستهانة به لتجنب الدخول في مشاكل عديدة قد توثر بالسلب على الصحة وحالة الأنف بعد ذلك، وفي حالة تكرار النزيف لأكثر من مرة لابد من استشارة طبيب متخصص لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.

نصائح في وقت النزيف