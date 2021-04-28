أخطاء شائعة يتم ارتكابها عند إزالة الشعر الزائد بالحلاقة

إزالة الشعر الزائد من الجسم من الأمور الأكثر ألمًا التي تؤرق جميع النساء، حيث أن ترك الشعر لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان المرأة لجزء كبير من أنوثتها وجمالها، وحلاقة الشعر من الوسائل السريعة والسهل إنجازها في وقت بسيط، كما أنها لا يصدر عنها ألمًا كباقي وسائل إزالة الشعر المعتادة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء التي يتم الوقوع بها أثناء إزالة الشعر عن طريق الحلاقة قد تضر بجمال بشرتك ونعومتها، واليوم نستعرض معكم أبرز هذه الأخطاء حتى يتم تجنبها فيما بعد.

إزالة الشعر الزائد

من الأشياء الخاطئة التي تقع بها العديد من النساء هو استخدام شفرات الحلاقة على الجلد مباشرةً دون اللجوء إلى ترطيب البشرة بشكل جيد، عن طريق استخدام كريم مرطب أو عن طريق استخدام الماء والصابون، فالاستخدام المباشر للشفرات على الجلد قد يؤدي بإيذاء البشرة وحدوث الجروح بها، واستخدام الشفرات لفترات طويلة دون تغيير قد يجعلها تتعرض للتلف وضعف حدتها عقب كل استخدام، وهو ما يبطئ من عملية إزالة الشعر ويزيد من الألم، وفي النهاية لن يتم الحصول على النتائج المرجوة.

إزالة الشعر بالقرب من موعد الدورة الشهرية

قد تلجأ الكثير من النساء إلى إزالة الشعر الزائد قبل موعد الدورة الشهرية بأيام بسيطة، وهو يؤدي أحيانًا إلى نزيف بسيط عند إزالة الشعر، كما أنه ليس بالتصرف الصحي، فهذه الفترة تحدث بها العديد من التغيرات في الهرمونات، لذا فمن الأفضل القيام بإزالة الشعر بعد انتهاء الدورة الشهرية.

عدم تقشير البشرة قبل إزالة الشعر

تقشير البشرة قبل إزالة الشعر بمدة بسيطة من الأشياء الهامة من أجل إزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة والذي يؤدي إلى على انسداد المسام، وجعل الشعر ينمو في اتجاه معاكس أسفل الجلد، بدلًا من النمو إلى الخارجي