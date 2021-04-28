معمول سعودي دايب بالشوكة بدون قوالب وأسهل طريقة الطريقة الأصلية

المعمول السعودي من المخبوزات الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية ويبحث عنها الكثير لطريقة عملها في المنزل لسهولتها وطعمها اللذيذ ووجود مكوناتها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير معمول سعودي بالمنزل من خلال خطوات بسيطة . طريقة تحضير معمول سعودي كيلو من السميد

نصف كيلو من الدقيق الأبيض

كوب ونصف من الزبدة ملعقة كبيرة من المستكة

نصف كوب من السكر

كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

نصف كوب ماء ورد

ملعقة كبيرة من الخميرة

نصف كيلو من الجوز المطحون ناعم

كوب من السكر البودر طريقة المعمول السعودي بالمنزل ضعي في وعاء كبير السميد والدقيق والسكر واللبن وجوزة الطيب والمستكة والخميرة وماء الور ثم قومي بعجنهم جيدا ثم اتركيها لتهدأ لمدة 30 دقيقة ثم أكملي الضرب لتحصلي علي عجينة متماسكة ثم أحضري وعاء اخر وضعي به الجوز والسكر وماء الورد وقومي بخلطهم معا لتحصلي علي قوام متجانس قومي بتسخين الفرن علي حرارة 200 درجة مئوية ثم قومي بتشكيل العجينة علي شكل قطع صغيرة وقومي بالحشو الجوز والتمر واغلقيها جيدا وقومي بترصيصها بالصينية مدهونة بالزبدة. قومي بتشكيل العجين بالشكل المطلوب قبل إدخالها الفرن . ثم ادخليها الفرن لتحصلي علي اللون الذهبي واخرجيها من الفرن . عند اخراجها من الفرن قومي بوضع السكر البودر عليها حسب الرغبة . يمكن حشو المعمول بالتمر أو العجوة أو عين الجمل أو الجوز المطحون حسب الرغبة . اتركيها جانبا لتهدأ وتقدم دافئة أو باردة في طبق التقديم . طريقة عمل بسكويت النشادر كيلو من الدقيق

كوب من السكر

كوب من السمن

نصف كوب من الحليب

ثلاث بيضات

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة من النشادر

ملعقة صغيرة من الملح طريقة بسكويت النشادر ضعي في وعاء السكر والزبدة واخلطيهم جيدا قم أضيفي الفانيليا والبيض ثم اضربيهم مرة اخري ثم اضيفي النشادر والحليب واستمري في الضرب جيدا حتي تحصلي علي خليط متجانس ثم ضعي في وعاء اخر الدقيق والبيكنج بودر والملح واخلطيهم جيدا ثم قومي بمزج الخلطين معا واستمري في العجن لتحصلي علي عجينة هشة وطرية ثم قومي بتشكيلها حسب الرغبة وادخليها الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية واخرجيها عندما يتحول لونها إلي الذهبي طريقة تحضير معمول سعوديطريقة المعمول السعودي بالمنزلطريقة عمل بسكويت النشادرطريقة بسكويت النشادر الوسوم

المعمول السعودي من المخبوزات الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية ويبحث عنها الكثير لطريقة عملها في المنزل لسهولتها وطعمها اللذيذ ووجود مكوناتها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير معمول سعودي بالمنزل من خلال خطوات بسيطة . طريقة تحضير معمول سعودي كيلو من السميد

نصف كيلو من الدقيق الأبيض

كوب ونصف من الزبدة ملعقة كبيرة من المستكة

نصف كوب من السكر

كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

نصف كوب ماء ورد

ملعقة كبيرة من الخميرة

نصف كيلو من الجوز المطحون ناعم

كوب من السكر البودر طريقة المعمول السعودي بالمنزل ضعي في وعاء كبير السميد والدقيق والسكر واللبن وجوزة الطيب والمستكة والخميرة وماء الور ثم قومي بعجنهم جيدا ثم اتركيها لتهدأ لمدة 30 دقيقة ثم أكملي الضرب لتحصلي علي عجينة متماسكة ثم أحضري وعاء اخر وضعي به الجوز والسكر وماء الورد وقومي بخلطهم معا لتحصلي علي قوام متجانس قومي بتسخين الفرن علي حرارة 200 درجة مئوية ثم قومي بتشكيل العجينة علي شكل قطع صغيرة وقومي بالحشو الجوز والتمر واغلقيها جيدا وقومي بترصيصها بالصينية مدهونة بالزبدة. قومي بتشكيل العجين بالشكل المطلوب قبل إدخالها الفرن . ثم ادخليها الفرن لتحصلي علي اللون الذهبي واخرجيها من الفرن . عند اخراجها من الفرن قومي بوضع السكر البودر عليها حسب الرغبة . يمكن حشو المعمول بالتمر أو العجوة أو عين الجمل أو الجوز المطحون حسب الرغبة . اتركيها جانبا لتهدأ وتقدم دافئة أو باردة في طبق التقديم . طريقة عمل بسكويت النشادر كيلو من الدقيق

كوب من السكر

كوب من السمن

نصف كوب من الحليب

ثلاث بيضات

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة من النشادر

ملعقة صغيرة من الملح طريقة بسكويت النشادر ضعي في وعاء السكر والزبدة واخلطيهم جيدا قم أضيفي الفانيليا والبيض ثم اضربيهم مرة اخري ثم اضيفي النشادر والحليب واستمري في الضرب جيدا حتي تحصلي علي خليط متجانس ثم ضعي في وعاء اخر الدقيق والبيكنج بودر والملح واخلطيهم جيدا ثم قومي بمزج الخلطين معا واستمري في العجن لتحصلي علي عجينة هشة وطرية ثم قومي بتشكيلها حسب الرغبة وادخليها الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية واخرجيها عندما يتحول لونها إلي الذهبي طريقة تحضير معمول سعوديطريقة المعمول السعودي بالمنزلطريقة عمل بسكويت النشادرطريقة بسكويت النشادر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معمول سعودي دايب بالشوكة بدون قوالب وأسهل طريقة الطريقة الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.