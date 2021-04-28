طريقة تحضير كحك العيد الناعم؛ لم يتبقى سوى القليل ويهل علينا عيد الفطر المبارك، ومن أهم مظاهر الاحتفال بالعيد هو إعداد الكحك خاصة في مصر حيث يبدأ الجميع في تحضير قبل قدوم العيد بأيام قليلة مما يشيع الفرحة والسرور في النفوس، وهو من الحلويات الرائعة ذات المذاق الطيب اللذيذ الذي يميزه عن غيره من الحلويات، ويوجد منه العديد من الأنواع حيث يوجد كحك ساده أو بالملبن أو بالعجوة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل الكحك المصري.

طريقة تحضير كحك العيد الناعم

اقترب العيد وبدأ التحضير لقدومة، ومن أهم مظاهر التحضير للعيد هو الكعك الذي تشتهر به الدول العربية خاصة مصر، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد المصري الناعم.

500 جرام من الطحين.

ربع كوب من الماء الدافئ.

250 جرام من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

رشة من الملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

سكر بودرة للتزيين.

نقوم بوضع السكر والخميرة في الماء ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات، ونترك الإناء لمدة ربع ساعة تقريباً. نقوم بوضع المواد الجافة في بولة كبيرة للعجن ونقلب جيداً. ثم نضيف السمن وخليط الخمير إلى خليط الطحين. ونبدأ في عجن المكونات بأيدينا حتى تتكون لدينا عجينة لينة متماسكة. نغطي العجين ونتركة في مكان دافئ لمدة 60 دقيق تقريباً. نبدأ في تقطيع العجين لكرات صغيرة الحجم، ثم نشكلها بأشكال الكعك أو المناقيش. يتم رص الكعك المنقوش في صينية الفرن، وبعد ملأها بالكحك توضع في الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. يوضع الكحك في أطباق التقديم، ثم يتم رش القليل من السكر البودرة على وش الكحك للتزيين.

عدد ثلاثة أكواب من الطحين.

كوب من السمن البلدي.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من السمسم.

ملعقة كبيرة من السكر.

عجوة للحشو.

في البداية نضع الخميرة والسكر في الحليب الدافئ ونقلب، ثم نترك الخليط حتى يختمر لمدة ربع ساعة تقريباً. نقوم بإذابة السمن، ثم نضيفها إلى الطحين وهي ساخنه ونفركهم معاً جيداً حتى يتداخل السمن مع الطحين. ثم نضيف السمسم ونقلب المكونات، ونتركهم جانباً حتى تهدأ السمنة. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة إلى الطحين، ونعجن حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة لينة. نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة على الأقل. نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة الحجم، ونحشي كل قطعة بالعجوة. نقوم بتشكيل الكحك بقوالب الكحك أو المناقيش، ونقوم برصها في صينية الفرن. نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج الكحك ويصبح ذهبي اللون. بعد أن ينضج الكحك يترك حتى يبرد، ثم يوضع في أطباق التقديم.

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وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة تحضير كحك العيد الناعم، طريقة تحضير الكحك المصري.