طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة بالطريقة المصرية وطعم أحلي من المطاعم

المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة ، تعد من أشهى الأكلات على المائدة المصرية لما تتميز به من مذاق لذيذ وطعم خاص ومميز، وهي أكلة يونانية الأصل، وقد اكتسبت اسمها من اسم الصوص الذي هو أحد مكوناتها الرئيسية، وهي أكلة شهيرة ومحبة لدى معظم الناس سواء في البلاد الشرقية أو الغربية، وتعد بأكثر من طريقة، فقد تعد بلحم الضأن المفروم أو بلحم الدجاج المفروم وغير ذلك من النكهات حسب رغبة وذوق كل إنسان. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة بالطريقة المصرية. مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة في متناول أيدي الجميع وهي كالتالي: 800 جرام مكرونة قلم.

3 ملاعق دقيق.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

لتر ونصف من اللبن.

ثلاثة ملاعق من السمن.

خمس بصلات مفرومين.

أربع ثمرات فلفل رومي مقطع.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

1 بيضة. طريقة تحضير صوص البشاميل نقوم بتحمير ثلاثة ملاعق الدقيق مع ملعقتين السمن، وبعدما يتحمر الدقيق ويأخذ اللون الذهبي نضع عليه اللتر ونصف من الحليب، ثم نقلب جيدا حتى يثقل القوام. طريقة التحضير طريقة تحضير صوص البشاميلطريقة التحضير طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل سهلة نسبيا ولا تتضمن الكثير من التعقيد أو الجهد وهي كالتالي: نقوم بسلق المكرونة في الماء ونضع على الماء ملعقة من الزيت وبعدها نخرج المكرونة في مصفاة ونقوم بغسلها بالماء البارد ونتركها جانبا.

نقوم بتشويح البصل المفروم في ملعقتين من السمن ونضيف إليهم الملح ونتركه حتى يذبل، وبعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع واللحم المفروم.

ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود والكمون والشطة والسبع بهارات ونقلبهم جيدا مع اللحم حتى ينضج، ثم نقوم بغلق النار عليه ونتركه جانبا.

نقوم بخلط جميع كمية المكرونة المسلوقة مع جميع كمية صوص البشاميل، ثم نضع نصف كمية المكرونة المخلوطة مع البشاميل في الصينية ونضع فوقهم كمية اللحم، ثم نضع فوق اللحم الكمية المتبقية من المكرونة المخلوطة في صوص البشاميل.

نقوم بخلط البيضة مع نصف كوب من اللبن، ونقوم بتوزيع الخليط على وجه الصينية

نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 دقيقة، وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء. الوسوم

المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة ، تعد من أشهى الأكلات على المائدة المصرية لما تتميز به من مذاق لذيذ وطعم خاص ومميز، وهي أكلة يونانية الأصل، وقد اكتسبت اسمها من اسم الصوص الذي هو أحد مكوناتها الرئيسية، وهي أكلة شهيرة ومحبة لدى معظم الناس سواء في البلاد الشرقية أو الغربية، وتعد بأكثر من طريقة، فقد تعد بلحم الضأن المفروم أو بلحم الدجاج المفروم وغير ذلك من النكهات حسب رغبة وذوق كل إنسان. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة بالطريقة المصرية. مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة في متناول أيدي الجميع وهي كالتالي: 800 جرام مكرونة قلم.

3 ملاعق دقيق.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

لتر ونصف من اللبن.

ثلاثة ملاعق من السمن.

خمس بصلات مفرومين.

أربع ثمرات فلفل رومي مقطع.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

1 بيضة. طريقة تحضير صوص البشاميل نقوم بتحمير ثلاثة ملاعق الدقيق مع ملعقتين السمن، وبعدما يتحمر الدقيق ويأخذ اللون الذهبي نضع عليه اللتر ونصف من الحليب، ثم نقلب جيدا حتى يثقل القوام. طريقة التحضير طريقة تحضير صوص البشاميلطريقة التحضير طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل سهلة نسبيا ولا تتضمن الكثير من التعقيد أو الجهد وهي كالتالي: نقوم بسلق المكرونة في الماء ونضع على الماء ملعقة من الزيت وبعدها نخرج المكرونة في مصفاة ونقوم بغسلها بالماء البارد ونتركها جانبا.

نقوم بتشويح البصل المفروم في ملعقتين من السمن ونضيف إليهم الملح ونتركه حتى يذبل، وبعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع واللحم المفروم.

ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود والكمون والشطة والسبع بهارات ونقلبهم جيدا مع اللحم حتى ينضج، ثم نقوم بغلق النار عليه ونتركه جانبا.

نقوم بخلط جميع كمية المكرونة المسلوقة مع جميع كمية صوص البشاميل، ثم نضع نصف كمية المكرونة المخلوطة مع البشاميل في الصينية ونضع فوقهم كمية اللحم، ثم نضع فوق اللحم الكمية المتبقية من المكرونة المخلوطة في صوص البشاميل.

نقوم بخلط البيضة مع نصف كوب من اللبن، ونقوم بتوزيع الخليط على وجه الصينية

نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 دقيقة، وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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