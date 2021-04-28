طريقة عمل البيتي فور البيتي بكل أسراره وبمعاير مضبوطة بالمنزل

البيتي فور البيتي ، من أجمل أنواع الحلويات التي تقدم في الأعياد والأفراح، ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من المحلات، وهو من أنواع المخبوزات التي تتمتع بقومها الهش وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها من أنواع المخبوزات الأخرى، ويقدم دائما بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهو من الحلويات ت الرئيسية في عيد الفطر المبارك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البيتي فور البيتي بكل أسراره ومكوناته البسيطة بالمنزل.

مكونات البيتي فور البيتي

يحتوي البيتفور على عدة مكونات سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من السمن المذاب بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب من السكر البودرة. ثلاث أكياس من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخل. 3 بيضات. ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقتين من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور البيتي بكل أسراره بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع السكر والسمنة ونخفقهم جيداً حتى يصبح مثل الكريمة.

نقوم بوضع البيض ونسرع سرعة الخفق حتى يتضاعف الخليط ويصبح شبيه الرغوة.

ثم نضيف الفانيليا، والخل، ونستمر بالخفق حتى يصبح الخليط أبيض اللون.

نقوم بوضع الدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة وسهلة التشكيل.

نقوم بقسم العجين إلي نصفين، نصف أبيض ونصف الأخر نضيف له الكاكاو الخام ونعجنه جيداً.

نحضر صينية واسعة ونقوم بتشكيل العجين عليها على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن.

ثم ندخل الصينية الفرن ونتركه حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونتركه جانباً حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بتزيين البيتي فور بالمربي، أو الشكولاتة، ونرشه بالفرمسلة، ونقدمه بالهنا والشفاء.

نصائح عند عمل البيتي فور بالمنزل

سوف نتعرف على سر نجاح البيتفور في المنزل وهى كما يلي:-