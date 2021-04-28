تطويل الرموش في 3 أيام وصفات طبيعية سهلة وبسيطة

تُضفي الرموش الطويلة الكثيفة على العين سحر جذاب، ويمكن استخدام بعض الخلطات والزيوت لتطويل الرموش في 3 أيام، العيون هي أول شئ يلفت الأنظار في الإنسان وخاصة الرموش، لذلك تحب النساء الحصول على رموش طويلة وكثيفة وتبحثن عن الطرق والوصفات الناجحة للوصل للإطلالة الجذاب.أفضل الوصفات لـ تطويل الرموش في 3 أيام
يمكن الحصول على رموش طويلة وكثيفة بطرق بسيطة غير مكلفة بواسطة بعض الخلطات المنزلية والتي يمكن تحضيرها بسهولة، ومن ضمن الوصفاتالوصفة الأولى
هي وصفة الشاي الأخضر، حيث يتم تحضير الشاي الأخضر بالطريقة العادية مع عدم إضافة السكر ثم تركه ليبرد تماماً، باستخدام فرشاة ماسكارا بعد تنظيفها جيداً أو قطنة ضعي الوصفة على الرموش واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الرموش جيداً، مع الحرص على عدم دخول أي شئ في العين.الوصفة الثانية
باستخدام الفازلين،حيث يتم وضع الفازلين في حمام ماء دافئ حتى يذوب، ثم باستخدام فرشاة ماسكارا بعد تنظيفها جيداً أو باستخدام قطنة ضعي الفازلين على الرموش قبل النوم لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الرموش جيداً، ومع التكرار سوف تلاحظين الفرق.الوصفة الثالثة
باستخدام جل الصبار وهو عبارة عن جل لزج وله العديد من الفوائد منها تطويل الرموش حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة يتم وضع جل الصبار على الرموش قبل النوم لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الرموش جيدا.الوصفة الرابعة
باستخدام جل الصبار وزيت الجوجوبا حيث يتم خلط ملعقتين من جل الصبار مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، ويُطبق الخليط على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة ويُترك على الرموش لمدة نصف ساعة قبل النوم وبعدها يتم غسل الرموش جيداً، ويجب ألا يدخل أي من هذه المكونات في العين حتى لا تتحسس العين أو يتسبب ذلك في أي مشاكل.
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تُضفي الرموش الطويلة الكثيفة على العين سحر جذاب، ويمكن استخدام بعض الخلطات والزيوت لتطويل الرموش في 3 أيام، العيون هي أول شئ يلفت الأنظار في الإنسان وخاصة الرموش، لذلك تحب النساء الحصول على رموش طويلة وكثيفة وتبحثن عن الطرق والوصفات الناجحة للوصل للإطلالة الجذاب.أفضل الوصفات لـ تطويل الرموش في 3 أيام
يمكن الحصول على رموش طويلة وكثيفة بطرق بسيطة غير مكلفة بواسطة بعض الخلطات المنزلية والتي يمكن تحضيرها بسهولة، ومن ضمن الوصفاتالوصفة الأولى
هي وصفة الشاي الأخضر، حيث يتم تحضير الشاي الأخضر بالطريقة العادية مع عدم إضافة السكر ثم تركه ليبرد تماماً، باستخدام فرشاة ماسكارا بعد تنظيفها جيداً أو قطنة ضعي الوصفة على الرموش واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الرموش جيداً، مع الحرص على عدم دخول أي شئ في العين.الوصفة الثانية
باستخدام الفازلين،حيث يتم وضع الفازلين في حمام ماء دافئ حتى يذوب، ثم باستخدام فرشاة ماسكارا بعد تنظيفها جيداً أو باستخدام قطنة ضعي الفازلين على الرموش قبل النوم لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الرموش جيداً، ومع التكرار سوف تلاحظين الفرق.الوصفة الثالثة
باستخدام جل الصبار وهو عبارة عن جل لزج وله العديد من الفوائد منها تطويل الرموش حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة يتم وضع جل الصبار على الرموش قبل النوم لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الرموش جيدا.الوصفة الرابعة
باستخدام جل الصبار وزيت الجوجوبا حيث يتم خلط ملعقتين من جل الصبار مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، ويُطبق الخليط على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة ويُترك على الرموش لمدة نصف ساعة قبل النوم وبعدها يتم غسل الرموش جيداً، ويجب ألا يدخل أي من هذه المكونات في العين حتى لا تتحسس العين أو يتسبب ذلك في أي مشاكل.
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