أسهل طريقة عمل الأيس كريم في المنزل في 5 دقائق بنكهات مختلفة مثل محلات العبد

لنتعرف علي طريقة عمل الأيس كريم في المنزل ووصفات جديدة لعمله بأسهل الطرق وبأبسط المكونات الموجودة في كل المنازل، أن ألآيس كريم مفضل لدي الجميع فيعشقة الأطفال والكبار فعملة في المنزل اضمن لان الأيس كريم خارج المنزل يضاف إليه مواد حافظة لذلك معرفة طريقة عمله في المنزل تفيد كل منزل وعائلة للحفاظ علي الجميع خاصة الأطفال، وتناول الأيس كريم في هذا الجو الحار يرطب عن النفس ويحدث انتعاش في الجسم.

عمل الأيس كريم في المنزل

يمكن إعداد الأيس كريم بالعديم من الوصفات الكثيرة المختلفة، نقدم إليكم افضل الطرق وأسهلها في المنزل، بسبب دخول الصيف فهو يساعد علي الشعور بالانتعاش وترطيب الجسم وأيضا الكثير من الناس يتناولون الأيس كريم في الشتاء.

أيس كريم المانجو

المكونات

ثمرتين من المانجو

نصف كيلو من الحليب

عشرة ملاعق من السكر

ملعقتين من جوز الهند

ربع كوب من عصير الليمون

علبة متوسطة الحجم من الكريمة

طريقة التحضير

قومي بتقشير المانحة وتقطيعها إلي قطع صغيرة الحجم.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه المانجو مع كل من الحليب والسكر وجوز الهند وعصير الليمون وقومي خلطهم جيدا.

احضري وعاء وضعي فيه الكريمة كاملة الدسم وقومي بخفقها ثم قومي بوضعها في الخلاط مع الخليط واخلطيهم جيدا ببعض.

قومي بوضع الخليط في وعاء الأيس كريم وضعيه في الفريزر لمدة ست ساعات كاملة.

قومي بإخراج الأيس كريم من الفريزر وضعيه في أكواب التقديم مع رش بعض المكسرات المطحونة عليه وقومي بتقديمه.

كوبين كبيرين من الحليب

نصف كوب من الفستق المطحون

كوبين من كريمة الخفق

كوب من السكر الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الفستق المقشر

ملعقة صغيرة من ملون طعام أخضر

مثلجات بطعم الفستق

طريقة التحضير

احضري الخلاط وضعي فيه كل من السكر والفستق المطحون واخلطيهم مع بعضهم.

نقوم بخفق الكريمة مع السكر ثم نضيف اليهم الحليب ونقلبهم ثم نضعهم في الخلاط ونخلطهم مرة أخري مع بعض.

نقوم بخفق الكريمة مع السكر ثم نضيف اليهم الحليب ونقلبهم ثم نضعهم في الخلاط ونخلطهم مرة أخري مع بعض. نقوم بعد ذلك بصب الخليط في وعاء مناسب ثم نقوم بوضع الفستق المقشر علي وجه.

قومي بوضع الوعاء في الفريزر لمدة ساعتين مع تقليبهم باستمرار، ثم قومي بعد ذلك بتقديم الأيس الكريم.

آيس كريم الشكولاته

المكونات

كوب من الحليب الطازج

كوب من كريمة الخفق

ستة ملاعق من الكاكاو

كيس فانيليا صغير

طريقة الإعداد

احضري وعاء وضعي فيه الكاكاو مع الحليب وقومي بتقلبيهم حتي يصبح الخليط متجانس ومترابط ببعضه ويصبح الخليط سميك.

احضري وعاء اخر وضعي فيه الفانيليا مع كريمة الخفق وقلبيهم ببعض عن طريق ضربهم بالمضرب السلك حتي يتماسك الخليط ببعضه.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من تلك الخلطين مع بعضهم في الخلاط حتي يصبح قوام الأيس كريم هشا وتقل كثافة خليط الكاكاو.

قومي بوضع خليط الشكولاته في وعاء الأيس كريم وضعيه في الفريزر لمدة ست ساعات كاملة واتركيه حتي يتجمد.

قومي بإخراج آيس كريم الشكولاته من الفريزر وضعيه في أكواب التقديم مع رش بعض المكسرات المطحونة عليه أو صوص الشكولاته وقومي بتقديمه.

تعلمنا معنا طريق عمل الأيس كريم في المنزل وعمله بنكهة الشكولاته والفستق والمانجو وبطرق سهلة وبسيطة.